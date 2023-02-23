Краще перестрахуватися! В Україні посилюють заходи безпеки до річниці російського вторгнення 24 лютого

Влада закликає 24 лютого за можливості працювати вдома дистанційно та уникати великого скупчення людей. В Україні також посилюють заходи безпеки до річниці російського вторгнення в Україні.

Влада закликає українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги у цей день через імовірні провокації та обстріли окупантів 24 лютого.

Як Україна посилює заходи безпеки

У Херсонській області з 23 по 25 лютого підприємства та комунальні установи, крім об’єктів критичної інфраструктури, переходять на дистанційну форму роботи.

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Також в області обмежать видачу гуманітарної допомоги та грошових виплат у відділеннях Укрпошти. Місця можливого скупчення людей посилено патрулюватимуть правоохоронці.

Попри такі обмеження, Пункти незламності працюватимуть цілодобово. Там мешканці можуть зігрітися та зарядити гаджети.

У Харкові також будуть посилені заходи безпеки, про це розповів мер міста Ігор Терехов. Він наголосив, що своїм підлеглим, які хвилюються та бояться, дозволив залишитися вдома. А комунальна сфера Харкова працюватиме повністю, робота установ і транспорту також поки що лишається без змін.

У Києві можна побачити збільшення кількості блокпостів. Кілька нових можна побачити на Харківському масиві, на Троєщині та в інших місцях.

Повідомляється, що на блокпостах стоять озброєні поліціянти переважно у камуфляжній формі.

Дистанційне навчання в школах до річниці вторгнення

Уряд також закликав заклади освіти перейти на дистанційний режим роботи протягом 22-24 лютого. Школи у багатьох регіонах погодилися з цим рішенням та проводять заняття онлайн у ці дні.

Коли наближається річниця події, що нас травмувала, ми можемо заново відчувати страх, біль, паніку тощо. Раніше ми розповідали, що таке синдром річниці та як собі допомогти.

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