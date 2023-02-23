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Лучше перестраховаться! В Украине ужесточают меры безопасности к годовщине российского вторжения 24 февраля

Богдана Макалюк, редактор сайта 23 февраля 2023, 10:15
Як Україна посилює заходи безпеки до річниці вторгнення 24 лютого
Фото: Facebook

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