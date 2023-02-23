Лучше перестраховаться! В Украине ужесточают меры безопасности к годовщине российского вторжения 24 февраля

Власти призывают 24 февраля по возможности работать дома дистанционно и избегать большого скопления людей. В Украине также усиливают меры безопасности к годовщине российского вторжения.

Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги в этот день из-за возможных провокаций и обстрелов оккупантов 24 февраля.

Как Украина усиливает меры безопасности

В Херсонской области с 23 по 25 февраля предприятия и коммунальные учреждения, кроме объектов критической инфраструктуры, переходят на дистанционную форму работы.

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Также в области ограничат выдачу гуманитарной помощи и денежных выплат в отделениях Укрпочты. Места возможного скопления людей будут усиленно патрулировать правоохранители.

Несмотря на такие ограничения, Пункты несокрушимости будут работать круглосуточно. Там жители могут согреться и зарядить гаджеты.

В Харькове также будут усилены меры безопасности, об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. Он подчеркнул, что своим подчинённым, которые волнуются и боятся, разрешил остаться дома. А коммунальная сфера Харькова будет работать полностью, работа учреждений и транспорта также пока остается без изменений.

В Киеве можно увидеть увеличение количества блокпостов. Несколько новых можно увидеть на Харьковском массиве, на Троещине и в других местах.

Сообщается, что на блокпостах находятся вооруженные полицейские преимущественно в камуфляжной форме.

Дистанционное обучение в школах к годовщине вторжения

Правительство также призвало учебные заведения перейти на дистанционный режим работы в течение 22-24 февраля. Школы во многих регионах согласились с этим решением и проводят занятия онлайн в эти дни.

Когда приближается годовщина травмирующего нас события, мы можем заново испытывать страх, боль, панику и т.д. Ранее мы рассказывали, что такое синдром годовщины и как помочь.

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