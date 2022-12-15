Право на жилье, соцпомощь и пребывание в стране — новые изменения для украинских беженцев в Польше

Польша приняла больше всего украинцев, которые бежали от войны. Страна сильно помогала нашим беженцам, но прошел почти год, поэтому Польша вносит некоторые изменения в помощь украинцам.
Сейм Польши проголосовал за изменения в спецзакон о помощи украинцам, спасающимся от войны в Украине на территории РП. Об этом сообщили в Укринформ. Мы расскажем, какие изменения ждут украинцев.
За изменения в закон проголосовали 429 депутатов, девять было против, 13 воздержались.
Согласно новым изменениям, бегущие от войны украинцы могут бесплатно проживать в местах временного размещения только в течение первых 120 дней с момента первого приезда в Польшу. Дальше за проживание придется платить.
Украинцы, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта 2023 года будут платить 50% (40 злотых — более 300 грн).
Украинцы, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта 2023 года будут платить 50% (40 злотых — более 300 грн).
Уже с мая придется платить 75% (60 злотых — около 500 грн).
Однако это не касается уязвимых категорий:
Предполагается “заморозка” социальных выплат, если украинец выезжает из Польши. Если пребывание за пределами страны составит более 30 дней, то гражданин Украины потеряет предоставленный статус и право на социальную помощь.
Социальный статус может быть восстановлен в случае, если украинец снова будет убегать от войны в Украине в результате военных действий на территории страны.
Изменения в закон предусматривают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении Diia.pl, как документа на легальное пребывание в стране для беженцев из Украины.
Также это позволит многократно пересекать границу без необходимости получения визы.
Кроме этого, из закона убрали положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше (до трех лет). Украинцам гарантируется законное пребывание на территории Польши до 24 августа 2023 года.
С 1 апреля 2023 года украинцы смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше, если трудоустроились или открыли собственный бизнес.
С 1 апреля 2023 года украинцы смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше, если трудоустроились или открыли собственный бизнес.
Также у украинцев теперь есть только 30 дней, чтобы получить польский идентификационный код (PESEL).
Сейчас изменения в спецзакон о помощи украинцам направят на рассмотрение Сената Польши. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2023 года.
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