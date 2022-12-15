Мир

Право на жилье, соцпомощь и пребывание в стране — новые изменения для украинских беженцев в Польше

Богдана Макалюк, редактор сайта 15 декабря 2022, 14:00
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