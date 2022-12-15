Право на жилье, соцпомощь и пребывание в стране — новые изменения для украинских беженцев в Польше

Польша приняла больше всего украинцев, которые бежали от войны. Страна сильно помогала нашим беженцам, но прошел почти год, поэтому Польша вносит некоторые изменения в помощь украинцам.

Сейм Польши проголосовал за изменения в спецзакон о помощи украинцам, спасающимся от войны в Украине на территории РП. Об этом сообщили в Укринформ. Мы расскажем, какие изменения ждут украинцев.

За изменения в закон проголосовали 429 депутатов, девять было против, 13 воздержались.

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Жилье для украинцев в Польше: новые изменения

Согласно новым изменениям, бегущие от войны украинцы могут бесплатно проживать в местах временного размещения только в течение первых 120 дней с момента первого приезда в Польшу. Дальше за проживание придется платить.

Украинцы, проживающие в таких местах в Польше более 120 дней, с марта 2023 года будут платить 50% (40 злотых — более 300 грн).

Уже с мая придется платить 75% (60 злотых — около 500 грн).

Однако это не касается уязвимых категорий:

людей с инвалидностью;

лиц пенсионного возраста;

беременных;

женщин с детьми до года;

женщин с тремя детьми и более;

лиц в сложной ситуации.

Социальные выплаты для украинцев в Польше: новые изменения

Предполагается “заморозка” социальных выплат, если украинец выезжает из Польши. Если пребывание за пределами страны составит более 30 дней, то гражданин Украины потеряет предоставленный статус и право на социальную помощь.

Социальный статус может быть восстановлен в случае, если украинец снова будет убегать от войны в Украине в результате военных действий на территории страны.

Право украинцев проживать в Польше: новые изменения

Изменения в закон предусматривают признание в Польше электронного документа, доступного в приложении Diia.pl, как документа на легальное пребывание в стране для беженцев из Украины.

Также это позволит многократно пересекать границу без необходимости получения визы.

Кроме этого, из закона убрали положение об упрощенном порядке получения вида на временное проживание в Польше (до трех лет). Украинцам гарантируется законное пребывание на территории Польши до 24 августа 2023 года.

С 1 апреля 2023 года украинцы смогут обращаться за видом на временное проживание в Польше, если трудоустроились или открыли собственный бизнес.

Также у украинцев теперь есть только 30 дней, чтобы получить польский идентификационный код (PESEL).

Сейчас изменения в спецзакон о помощи украинцам направят на рассмотрение Сената Польши. Ожидается, что он вступит в силу с 1 января 2023 года.

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