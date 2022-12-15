Світ

Право на житло, соцдопомогу та перебування в країні — нові зміни для українських біженців у Польщі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 15 Грудня 2022, 14:00
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