Право на житло, соцдопомогу та перебування в країні — нові зміни для українських біженців у Польщі

Польща прийняла чи не найбільше українців, які тікали від війни. Країна сильно допомагала нашим біженцям, але минув майже рік, тому Польща вносить певні зміни в допомогу українцям.

Сейм Польщі проголосував за зміни до спецзакону про допомогу українцям, які рятуються від війни в Україні на території РП. Про це повідомили в Укрінформ. Ми розповімо, які зміни чекають на українців.

За зміни до закону проголосували 429 депутатів, дев’ятеро було проти, 13 утрималися.

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Житло для українців у Польщі: нові зміни

Відповідно до нових змін українці, що тікають від війни, можуть безплатно проживати у місцях тимчасового розміщення лише упродовж перших 120 днів від моменту першого приїзду до Польщі. Далі за проживання доведеться платити.

Українці, що проживають у таких місцях у Польщі понад 120 днів, з березня 2023 платитимуть 50% (40 злотих — понад 300 грн).

Уже від травня доведеться платити 75% (60 злотих — близько 500 грн).

Проте це не стосується вразливих категорій:

людей з інвалідністю;

осіб пенсійного віку;

вагітних;

жінок із дітьми до року;

жінок із трьома дітьми та більше;

осіб у складній ситуації.

Соціальні виплати для українців у Польщі: нові зміни

Передбачається “замороження” соціальних виплат, якщо українець виїздить з Польщі. Якщо перебування поза межами країни становитиме понад 30 днів, то громадянин України втратить наданий статус, відтак і право на соціальну допомогу.

Соціальний статус може бути поновлено у випадку, якщо українець знову втікатиме від війни в Україні у результаті воєнних дій на території країни.

Право українців проживати в Польщі: нові зміни

Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у застосунку Diia.pl, як документа на легальне перебування в країні для біженців з України.

Також це дасть змогу багаторазово перетинати кордон без необхідності отримувати візу.

Крім цього, із закону прибрали положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі (до трьох років). Українцям гарантується законне перебування на території Польщі до 24 серпня 2023 року.

З 1 квітня 2023 року українці зможуть звертатися по посвідку на тимчасове проживання у Польщі, якщо працевлаштувалися або відкрили власний бізнес.

Також українці тепер мають лише 30 днів, щоб отримати польський ідентифікаційний код (PESEL).

Зараз зміни до спецзакону про допомогу українцям направлять на розгляд Сенату Польщі. Очікується, що він набере чинності з 1 січня 2023 року.

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