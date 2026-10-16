Стиль життя

Дипладенія: догляд, посадка та розмноження примхливої королеви кімнатних ліан

Леся Манзюк, редакторка сайту 16 Жовтня 2026, 17:00 4 хв.
Дипладенія: догляд за квіткою
Фото Pexels

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