Дипладенія: догляд, посадка та розмноження примхливої королеви кімнатних ліан

Дипладенія (мандевіла) — рід квіткових в’юнких рослин, які в природі можна зустріти в Південній і Центральній Америці. Це примхлива та вимоглива рослина, але якщо дотримуватися рекомендацій фахівців, то ця рослина подарує тобі неймовірної краси квіти та створить у квартирі тропічний райський куточок.

Читай про правила догляду за квіткою дипладенії, методи посадки та розмноження та як забезпечити її рясне цвітіння — у нашому матеріалі.

Всього рід дипладенії містить понад 120 видів, серед яких є одно-і багаторічні рослини.

У побуті дипладенію іноді називають бразильським бальзаміном або жасмином, мексиканським деревом кохання і болівійською трояндою.

Дипладенія: догляд у домашніх умовах

Вирощування мандевіли передбачає створення для неї умов, близьких до тропічних: освітлення має бути яскравим, інакше ліана не досягне піка своєї привабливості.

Найбільше рослині підходять підвіконня, які виходять на схід або захід сонця.

Оптимальна температура для дипладенії — 13 ºC взимку і 18-26 ºC улітку. Якщо температура буде вище, то забарвлення квіток стане яскравішим і більш насиченим.

Дипладенія потребує свіжого повітря, тому налаштуйся на часте провітрювання приміщення, однак протяги на користь рослині не підуть. Улітку квітку можна тримати на балконі, веранді й навіть у саду, захистивши її від протягів та прямих сонячних променів.

Полив дипладенії

Як і будь-який інший представник тропічної флори, ліана дипладенія потребує рясного поливу.

Щойно земля в горщику просохне на глибину 1,5 см, квітку поливають теплою водою. Переважно це роблять 2-3 рази на тиждень, але в спеку полив здійснюють 1-2 рази на день. З початку осені полив скорочують, проте потрібно стежити, щоб кімнатна дипладенія від нестачі вологи не почала втрачати листя.

Квітка дипладенії: підживлення

Догляд за мандевілою передбачає обов’язкові підживлення. Щоб росли глянцеві листки, рослина потребує азотних добрив, але щойно квітка почне формувати бутони, їй будуть потрібні калійно-фосфорні підживлення. Добрива використовують у рідкому вигляді один раз на тиждень із березня по серпень. У зимовий період дипладенію не підживлюють.

Дипладенія: догляд і пересадка

Дипладенія добре буде рости в слабко кислому та пухкому ґрунті. Склад земляної суміші: торф’яна земля, перегнійна земля, крупнистий пісок в рівних пропорціях. Також обов’язковий хороший дренаж.

Дипладенії потрібна щорічна весняна пересадка. Для цього беруть об’ємний і глибокий горщик, розміром до 30 см. Молоді екземпляри в разі потреби пересаджують навіть два рази на рік. Більш дорослим рослинам можна змінити лише верхній шар ґрунту.

Обрізування дипладенії

Квіти у дипладенії з’являються тільки на молодих пагонах. На початку весни потрібно провести обрізку стебел, також цю процедуру потрібно повторити після цвітіння — це забезпечить більш рясне цвітіння в наступному році.

У молодих рослин верхівки прищипують. Якщо дипладенію вирощують у вигляді ліани, то обрізають тільки бічні гілки, а головне стебло залишають.

Розмноження дипладенії

Дипладенія розмножується стебловими живцями, відводками та насінням.

Як розмножити дипладенію живцями

З середини весни й до середини літа дипладенію можна розмножити живцями. За живці навесні беруть верхівки молодих пагонів, а влітку — відрізки зрілих здеревілих пагонів.

Укорінені живці висаджують у невеликі стаканчики, заглиблюючи до перших двох листочків. Торф’яний ґрунт має бути зволоженим. Потім живці прибирають у тепле місце та забезпечують полив у піддон. Приблизно через 30 днів живці відрощують кореневу систему, після чого їх висаджують у постійний контейнер. Живці легко дадуть коріння, якщо все зробити правильно.

Як виростити дипладенію з насіння

Насіння висівають у слабокислий торф’яний субстрат навесні. Для швидкого та рівномірного проростання насіння місткість ставлять у добре освітлене та тепле місце (+22°C). Перших сходів доведеться чекати приблизно 2-4 місяці, причому протягом усього цього часу посіви необхідно регулярно поливати. Після того, як у розсаді дипладенії сформується по 2 справжніх листочки, проводять пікірування сіянців в індивідуальні стаканчики з дренажними отворами. Через деякий час, коли кущики підростуть, їх пересаджують у постійну місткість.

Як розмножити дипладенію відводками

Розмноження відводами часто використовується садівниками. Суть такого розмноження полягає в стимулюванні росту коріння на стеблі до того, як відділити частину стебла від материнської рослини.

При використанні розмноження відводами важливо підібрати пагінці, місце і створити умови, за яких будуть формуватися міцні корінці та нові пагони.

Догляд за квіткою депладенії: відео

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