Заспівали українською! Переможці Євробачення-2024 Nemo записали кавер на пісню Teresa&Maria

Переможці Євробачення-2024 Nemo переспівали пісню учасниць від України alyona alyona і Jerry Heil — Teresa&Maria. Ролик з виконанням українською вони виклали в соціальній мережі TikTok.
На відео видно, що виконавці не лише заспівали український трек, але й особисто записали під неї музику, виконавши партії на піаніно, барабанах та бас-гітарі.
@nemothingsss putting my own spin on “teresa & maria” by the wonderful @Альона Альона & @Jerry Heil ???? which #eurovision song should I cover next? ???? #nemomusic #nemoesc #alyonaalyona #jerryheil #cover #esc ♬ original sound – nemothingsss
Попри конкуренцію, у співачок alyona alyona та Jerry Heil і переможців цьогорічного конкурсу Nemo склалися теплі стосунки.
Спершу на кавер відреагувала Jerry Heil у своєму акаунті в TikTok.
Nemo, ви змушуєте мене думати про те, щоб створити колаборацію, — написала виконавиця.
Nemo, ви змушуєте мене думати про те, щоб створити колаборацію, — написала виконавиця.
@jerryheil #duet with @nemothingsss soooo good❤️???? #eurovision2024 ♬ original sound – nemothingsss
А згодом Nemo наживо виконали пісню Teresa&Maria вже для обох співачок. Дівчатам дуже сподобалося альтернативне виконання.
— Я хочу випустити це, як офіційний ремікс, — відреагувала alyona alyona.
@jerryheil Вау!@nemothingsss, представник Швейцарії, записав вражаючий кавер на Teresa&Maria???? Wow! Nemo made an incredible cover for Teresa&Maria???? #jerryheil #eurovision #eurovision2024 ♬ оригінальний звук – Jerry Heil
Нагадаємо, що Nemo з піснею The Code отримали загалом 591 голос. Це допомогло їм посісти перше місце.
Аlyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa&Maria стали третіми, отримавши 453 голоси.
А докладніше про переклад та сенс пісні переможців The Code ми розповідали в нашому матеріалі.
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