Заспівали українською! Переможці Євробачення-2024 Nemo записали кавер на пісню Teresa&Maria

Переможці Євробачення-2024 Nemo переспівали пісню учасниць від України alyona alyona і Jerry Heil — Teresa&Maria. Ролик з виконанням українською вони виклали в соціальній мережі TikTok.

Переможці Євробачення-2024 Nemo записали кавер на пісню представниць України

На відео видно, що виконавці не лише заспівали український трек, але й особисто записали під неї музику, виконавши партії на піаніно, барабанах та бас-гітарі.

Попри конкуренцію, у співачок alyona alyona та Jerry Heil і переможців цьогорічного конкурсу Nemo склалися теплі стосунки.

Зараз також дивляться

Спершу на кавер відреагувала Jerry Heil у своєму акаунті в TikTok.

Nemo, ви змушуєте мене думати про те, щоб створити колаборацію, — написала виконавиця.

А згодом Nemo наживо виконали пісню Teresa&Maria вже для обох співачок. Дівчатам дуже сподобалося альтернативне виконання.

— Я хочу випустити це, як офіційний ремікс, — відреагувала alyona alyona.

Нагадаємо, що Nemo з піснею The Code отримали загалом 591 голос. Це допомогло їм посісти перше місце.

Аlyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa&Maria стали третіми, отримавши 453 голоси.

А докладніше про переклад та сенс пісні переможців The Code ми розповідали в нашому матеріалі.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.