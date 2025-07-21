У Києві завершився масштабний музичний Атлас Вікенд. Крім популяризації нашої музики, Атлас має шляхетну мету: зібрати 100 млн на проект Дронопад разом із фондом Повернись живим.

Збір уже вдалося закрити. Цього року на фестиваль приїхали й іноземці — всесвітньо відомий гурт The Rasmus. Разом із нашими рок-легендами — Океаном Ельзи, вони зібрали найбільший аншлаг.

Як пройшов Atlas Weekend у Києві

На три дні Київ став епіцентром сучасної української музики. Атлас — велетенський майданчик, де зустрічаються музичні фани та артисти. Тут майже 70 гуртів і виконавців. Концерти одночасно на шістьох сценах.

Сьогодні будемо на The Rasmus, Океан Ельзи звичайно! І вже були на Tember Blanche. Узагалі дуже тяжко вибрати артиста, бо дуже всі класні й сучасні, всіх хочеться підтримати, — кажуть гості фестивалю.

Перш ніж приймати багатотисячну публіку, організатори подбали про велике укриття. Другий рік поспіль фестиваль підтримує армію масштабним збором. Засновник Атласу Дмитро Сидоренко каже, що сподівається перевиконати мету збору. Серед призів розігрують машину і навіть квартиру!

Гурту Tember Blanche, який грає інді-музику, випала нагода виступати на головній сцені перед хедлайнерами фестивалю — The Rasmus та Океаном Ельзи. За чотири роки колектив виріс від вуличного бенду до гурту, який збирає кількатисячну аудиторію.

The Rasmus, ОЕ і Хейтспіч: як зірки запалили Atlas Weekend у Києві / 4 Фотографії

Цьогоріч на фестивалі потурбувалися про інклюзивність. Чимало людей на кріслах колісних змогли відвідати захід, адже організатори забезпечили безбар’єрні проходи та локацію, звідки їм було зручно дивитися концерти.

The Rasmus на Атласі

Однією з найочікуваніших подій фестивалю був виступ гурту The Rasmus. Фронтмен Лаурі Юльонен розповідає, що гурт виступав в Україні протягом 20 років. Черговий концерт мав відбутися у 2022 році, та все перервала війна. The Rasmus не побоялися приїхати до Києва, який ще не щодня обстрілюють росіяни.

Ми спали в укритті. Лунали сирени. Я був наляканий. Я виснажений після двох днів тут, а ви так живете щодня. 1243 дні. Нас запросили, і ми навіть не вагались.

Рок-гурт приїхав, аби підтримати дитячі лікарі, зокрема Охматдит. Музиканти долучились до ініціативи Good donations. В Охматдиті гурт почув багато сумних історій, побачив, які неймовірні лікарі рятують дітей.

Ці діти в хороших руках. Вони обов’язково одужають.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Rasmus (@therasmusofficial)

Трек In the shadows вони виконали разом із гуртом Калуш. Публіка віддячила гучно.

До речі, хедлайнер фестивалю Святослав Вакарчук нещодавно випустив нову пісню. Вона називається Привіт, я вдома. Слухай та читай про сенс у нашому матеріалі.

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