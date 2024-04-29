Великий понеділок 2024: що можна та заборонено робити у перший день Страсного тижня

29 квітня починається Страсний тиждень — це найважливіший сьомий тиждень Великого посту, протягом якого згадують страждання Ісуса Христа. Сьогодні віряни відзначають Великий понеділок. Детальніше про те, що не можна робити у Великий понеділок та яка історія цього дня, розповідаємо далі у матеріалі.

Великий понеділок 2024: історія

У цей день Ісус Христос, відповідно до переказів, наказав дереву смоковниці засохнути. Цим вчинком він засудив лицемірство фарисеїв, які лиш вдавали, що мають віру.

29 квітня церква також згадує старозавітного патріарха Йосифа. Він був прообразом зрадженого Господа, оскільки брати продали Йосифа до рабства.

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Крім того, віряни сьогодні згадують й дев’ятьох мучеників Кизицьких: Феогнида, Руфа, Антипара, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія та Филимона. Вони були замучені за віру в Ісуса Христа у III столітті. Під час правління імператора Костянтина Великого, віряни Кизика звели церкву на честь мучеників. Там же зберігалися їхні мощі. Після цього у місті стали відбуватися дива, особливо зцілення хворих. Завдяки цьому майже всі жителі міста перейшли в християнську віру.

Що можна робити сьогодні

У Великий понеділок віряни можуть:

прибрати свою оселю, щоб очистити її від гріхів перед Великоднем;

висаджувати нові рослини, адже це символ життя та відродження;

починати приготування до Пасхи, зокрема, такі страви як паски, крашанки тощо;

відвідувати церкву та брати участь у богослужіннях.

Великий понеділок 2024: що не можна робити сьогодні

У цей день не варто:

сваритися, лаятися, лихословити та ображати;

влаштовувати гучні вечірки, застілля та гуляння;

вживати рибу, м’ясо та молочні продукти в останній тиждень Великого посту;

стригти волосся та викидати його у смітник;

нічого позичати з дому.

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