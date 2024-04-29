Свята

Великий понеділок 2024: що можна та заборонено робити у перший день Страсного тижня

Діана Просяник, редакторка сайту 29 Квітня 2024, 10:15
Великий понеділок
Фото: Pexels

Більше новин
українська зброя
Бронемашини, міномети та снаряди: що виготовляють на українських оборонних підприємствах під час війни
Інтерактивна карта тривог в Україні
Карта повітряних тривог України: інтерактивна мапа в режимі онлайн
як дізнатися свій страховий стаж
Як перевірити страховий стаж самостійно: в кілька кліків та онлайн
обмежено придатний
Обмежено придатних більше не буде? Як тепер будуть визначати, чи може людина нести службу у війську
Дивитись більше

Матеріали по темі

Великий понеділок 2024: що можна та заборонено робити у перший день Страсного тижня
Родом із Франції: як приготувати паску-бріош вдома — покроковий рецепт
Як скласти великодній кошик: що можна класти, а що — заборонено
Жодного алкоголю, фруктів та кров’янки! Як скласти великодній кошик і що в ньому має бути
вихідний на великдень 2024
Скоро вже буде Пасха… а чи чекати додаткового вихідного на свято: пояснюємо
як зробити писанку
Як зробити писанку: простий спосіб розписати великодні яйця у домашніх умовах

Відео
0:06:03
обмежено придатний

Обмежено придатних більше не буде? Як тепер будуть визначати, чи може людина нести службу у війську
0:04:23
Росіяни здають власні позиції: як працюють Січеславські десантники
Закінчився черговий полк росіян. Десантники показали відпрацювання по ворожій техніці
0:09:33
Як навчитися на оператора БпЛА: що потрібно знати
Керувати дронами зможе кожен: що потрібно знати про навички та навчання у центрах підготовки
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 1 травня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:02:27
Благодатне
Під завалами залишилося все життя… Як живе раніше заможне фермерське село Благодатне
0:04:58
Військові втрачають надію на повернення: чи буде демобілізація
Військові хронічно виснажені. Як питання демобілізації розглядають командири та родичі захисників
0:14:36
ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники підвели військо
ЗСУ недоотримали харчування: які постачальники навмисно лишили військо без продуктів
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 30 квітня 2024: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:33
цивільні у полоні
Шукала сина серед мертвих, а потім отримала лист з полону. Скільки цивільних РФ утримує у заручниках
0:03:20
Європейська олімпіада з математики
Ушосте забрали золото! Українки перемогли на Європейській олімпіаді з математики
Більше відео
Великий понеділок 2024: що можна та заборонено робити у перший день Страсного тижня
Читати далі
Меню на Великдень 2024: що готувати на великодний стіл
Коли сіяти помідори на розсаду: календар посіву у 2023 році
Читати далі
Від насіння до стиглого овоча: коли сіяти помідори на розсаду — оптимальні дати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь