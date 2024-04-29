Великий понеділок 2024: що можна та заборонено робити у перший день Страсного тижня

29 квітня починається Страсний тиждень — це найважливіший сьомий тиждень Великого посту, протягом якого згадують страждання Ісуса Христа. Сьогодні віряни відзначають Великий понеділок. Детальніше про те, що не можна робити у Великий понеділок та яка історія цього дня, розповідаємо далі у матеріалі.
У цей день Ісус Христос, відповідно до переказів, наказав дереву смоковниці засохнути. Цим вчинком він засудив лицемірство фарисеїв, які лиш вдавали, що мають віру.
29 квітня церква також згадує старозавітного патріарха Йосифа. Він був прообразом зрадженого Господа, оскільки брати продали Йосифа до рабства.
Крім того, віряни сьогодні згадують й дев’ятьох мучеників Кизицьких: Феогнида, Руфа, Антипара, Феостиха, Артеми, Магна, Феодота, Фавмасія та Филимона. Вони були замучені за віру в Ісуса Христа у III столітті. Під час правління імператора Костянтина Великого, віряни Кизика звели церкву на честь мучеників. Там же зберігалися їхні мощі. Після цього у місті стали відбуватися дива, особливо зцілення хворих. Завдяки цьому майже всі жителі міста перейшли в християнську віру.
У Великий понеділок віряни можуть:
У цей день не варто:
Раніше ми розповідали, коли Радониця у 2024 році.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.