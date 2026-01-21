З Днем обіймів 2026: найтепліші привітання та вірші для рідних і друзів

21 січня — день, коли світ стає трішки добрішим, а відстані між людьми скорочуються до одного обійму. Це свято нагадує нам, що іноді один щирий жест вартує тисячі слів. Обійми дарують спокій, відчуття захищеності та впевненість у тому, що ми не одні.

З Днем обіймів 2026 своїми словами : найтепліші побажання для найближчих

***

Коли ми хочемо сказати щось від серця, нам не потрібні складні метафори. З Днем обіймів 2026 своїми словами — це найкращий спосіб передати свою любов.

***

Сьогодні чудовий привід міцно притиснути тебе до серця. Нехай мої обійми стануть для тебе найнадійнішим сховищем від усіх життєвих бур. Пам’ятай, що я завжди поруч, навіть якщо ми зараз не на відстані кроку. Зі святом!

***

Бажаю тобі сьогодні стільки обіймів, щоб вони заряджали тебе енергією на весь рік. Нехай тепло людських рук дарує віру в дива та надихає на нові звершення. Вітаю тебе з цим світлим днем!

***

У Міжнародний день обіймів привітання летять до тебе через усі кордони. Обіймаю тебе подумки і дуже чекаю на реальну зустріч. Нехай твоє життя буде наповнене ніжністю та щирістю щодня!

***

Обіймаю міцно! Нехай сьогодні твій день буде теплим, як улюблений светр, і радісним, як зустріч із найкращим другом.

***

Бажаю, щоб твої обійми завжди були взаємними. Нехай вони лікують душу та дарують сили. Зі святом!

***

З Днем обіймів! Нехай твій особистий окситоциновий рахунок сьогодні поповниться до максимуму!

З Днем обіймів 2026 у віршах : поетична добірка

Римовані рядки завжди додають святу особливого шарму. З Днем обіймів 2026 у віршах допоможе вам оригінально привітати кохану людину чи друзів.

***

Хай обійми будуть міцними і щирими,

Щоб серце наповнилось світлом і миром.

Хай радість приходить у кожну хвилину,

Обійми — це щастя для кожної людини!

***

У День обіймів я тебе вітаю,

І дуже ніжно, міцно притискаю.

Нехай тепло душі не згасне ні на мить,

А кожна зустріч радістю звучить!

***

Бажаю обіймів — палких і надійних,

Щоб збулися всі твої мрії спокійні.

Хай ніжність окутає, наче вуаль,

І геть прожене непотрібну печаль!

***

Обійми — це крила, що в небо несуть,

Обійми — це сила, що вказує путь.

Тож обіймайтесь частіше, рідні,

Щоб дні ваші стали по-справжньому гідні!

***

Хай буде в житті більше теплих моментів,

Без зайвих промов та без компліментів.

Просто пригорнися до серця близенько,

І стане на світі так гарно й тепленько!

Міжнародний день обіймів привітання та вітання для соцмереж

Коли ми публікуємо сторіз чи пост, хочеться знайти особливе з Днем обіймів вітання. Ось ідеї для підписів:

***

Обійми — це універсальний спосіб сказати Я з тобою, не промовляючи ні слова. Зі святом усіх!

***

Сьогодні офіційно дозволено обіймати всіх, хто вам дорогий. Не втрачайте шанс подарувати тепло!

***

Вітаю з Міжнародним днем обіймів! Нехай ваша осінь чи зима завжди будуть зігріті коханням.

Використовуй з Днем обіймів привітання, щоб зробити цей день незабутнім. Пам’ятай, що обійми — це безкоштовний, але найцінніший подарунок, який ми можемо зробити одне одному.

Хоча 21 січня ми зазвичай говоримо про свято та посмішки, важливо пам’ятати, що обійми мають потужну цілющу силу. У моменти глибокого смутку чи втрати слова часто виявляються зайвими або навіть болючими. У такому разі діє проста, але дієва формула підтримки: обійми, вислухай і допоможи.

