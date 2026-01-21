День обіймів 2026: що це за свято та коли його відзначають

Обійми підіймають настрій. Коли ми радіємо, ми обіймаємо інших, щоб поділитися позитивом. Коли сумуємо, обіймаємося, щоб покращити собі настрій. Тому у світі святкують Міжнародний день обіймів.

Це свято неофіційне, але його відзначають люди у всьому світі. У 2026 році Міжнародний день обіймів відзначають 21 січня.

Міжнародний день обіймів: історія свята

Ідея створити свято обіймів виникла у 1986 році у пастора протестантської церкви Кевіна Заборні, який проживав у штаті Мічиган (США).

Він був переконаний, що американці поводяться надто стримано та не проявляють своїх почуттів. Люди відгороджуються одне одного, а дехто взагалі вважав дотики недопустимими у спілкування, особливо обійми з незнайомцями.

Заборні був церковним діячем, саме тому вкладав християнський зміст в обійми.

Він стверджував, що всі люди на землі є братами та сестрами, а обійми допомагають визнати та зрозуміти це.

Спочатку День обіймів святкували у вузькому колі, а потім це свято стало міжнародним. Щодо дати, то існує дві версії.

За однією версією, 21 січня обрали, бо воно стоїть між Різдвом та Днем Святого Валентина. Попри святковий період, багато людей почуваються сумними та нещасними.

За іншою версією, 21 січня вибрали, тому що число 21 є щасливим. Воно містить у собі три сімки. Віднедавна Міжнародний день обіймів відзначають в Україні.

У цей день слід обійматися як з друзями, так і з незнайомцями. Хоча дехто може не сприймати обійми від незнайомців, але інші з радістю подарують позитив у відповідь.

Попри те, що обійми є дуже важливими для встановлення стосунків, останні дослідження показують: в Україні чимало дітей ніколи не обіймаються з батьками.

