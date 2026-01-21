День объятий 2026: что это за праздник и когда его отмечают

Объятия поднимают настроение. Когда мы радуемся, мы обнимаем других, чтобы поделиться позитивом. Когда грустим, обнимаемся, чтобы улучшить себе настроение. Поэтому в мире отмечают Международный день объятий.

Это праздник неофициальный, но его отмечают люди во всем мире. В 2026 году Международный день объятий отмечают 21 января.

Международный день объятий: история праздника

Идея создать праздник объятий возникла в 1986 году у пастора протестантской церкви Кевина Заборни, проживавшего в штате Мичиган (США).

Он был убежден, что американцы ведут себя слишком сдержанно и не проявляют своих чувств. Люди отгораживаются друг друга, а некоторые вообще считали прикосновения недопустимыми в общении, особенно объятия с незнакомцами.

Заборни был церковным деятелем, поэтому вкладывал христианское содержание в объятия.

Он утверждал, что все люди на земле — братья и сестры, а объятия помогают признать и понять это.

Сначала День объятий праздновали в узком кругу, а затем этот праздник стал международным. Что касается даты, то существует две версии.

По одной версии, 21 января выбрали, потому что оно стоит между Рождеством и Днем Святого Валентина. Несмотря на праздничный период, многие чувствуют себя несчастными.

По другой версии, 21 января выбрали, потому что число 21 счастливое. Оно содержит три семерки. С недавних пор Международный день объятий отмечают в Украине.

В этот день следует обниматься как с друзьями, так и с незнакомцами. Хотя некоторые могут не воспринимать объятия от незнакомцев, но другие с радостью подарят ответный позитив.

Несмотря на то, что объятия очень важны для установления отношений, последние исследования показывают: в Украине многие дети никогда не обнимаются с родителями.

