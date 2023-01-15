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Challenger 2: особливості танка, який планують передати Україні

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Січня 2023, 15:35
Танки

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