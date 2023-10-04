Як отримати компенсацію за комунальні послуги ВПО: інструкція

Через повномасштабне вторгнення чимало українців покинули свої домівки й вирушили шукати прихистку в більш безпечних регіонах країни. Аби допомогти громадянам, держава виплачує компенсацію тим українцям, які прихистили своїх співгромадян.
Серед усього — компенсація за комунальні послуги, якими користувалися ВПО.
Як отримати компенсацію за комунальні послуги ВПО та хто її може отримати, розповідаємо далі.
Власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, запроваджено гарантовану державну підтримку для компенсації понесених витрат за кожну розміщену особу.
Відомо, що гарантовану державну підтримку в розмірі 30 грн за один людинодень розміщення (900 грн на місяць) отримуватиме людина, що прихистила ВПО за кожного внутрішнього переселенця.
Отримати допомогу власники житла, що безкоштовно надали його ВПО, можуть, звернувшись за місцем проживання до органів місцевого самоврядування.
Отримати допомогу власники житла, що безкоштовно надали його ВПО, можуть, звернувшись за місцем проживання до органів місцевого самоврядування.
Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення та перебування внутрішньо переміщених осіб затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333.
Звернутися за компенсацією комунальних послуг ВПО може фізична особа. Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або електронною поштою. Для цього також варто додати такі документи:
Отримати таку компенсацію можна у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад; в районних адміністраціях; в обласній та Київській міській військовій адміністрації.
Компенсація надається за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.
Компенсація надається за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.
Якщо ти прихистив/(-ла) у себе ВПО і хочеш отримати компенсацію, тобі варто:
Виплата компенсацій може тривати від півтора до двох місяців.
Отримати компенсацію можна й за працевлаштування ВПО. Як це зробити, ми пояснювали раніше.
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