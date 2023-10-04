Як отримати компенсацію за комунальні послуги ВПО: інструкція

Через повномасштабне вторгнення чимало українців покинули свої домівки й вирушили шукати прихистку в більш безпечних регіонах країни. Аби допомогти громадянам, держава виплачує компенсацію тим українцям, які прихистили своїх співгромадян.

Серед усього — компенсація за комунальні послуги, якими користувалися ВПО.

Як отримати компенсацію за комунальні послуги ВПО та хто її може отримати, розповідаємо далі.

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Компенсація за комунальні послуги ВПО

Власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньо переміщених осіб, запроваджено гарантовану державну підтримку для компенсації понесених витрат за кожну розміщену особу.

Відомо, що гарантовану державну підтримку в розмірі 30 грн за один людинодень розміщення (900 грн на місяць) отримуватиме людина, що прихистила ВПО за кожного внутрішнього переселенця.

Отримати допомогу власники житла, що безкоштовно надали його ВПО, можуть, звернувшись за місцем проживання до органів місцевого самоврядування.

Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення та перебування внутрішньо переміщених осіб затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333.

Як отримати компенсацію за комунальні послуги ВПО

Звернутися за компенсацією комунальних послуг ВПО може фізична особа. Подати заяву на отримання послуги заявник може особисто або електронною поштою. Для цього також варто додати такі документи:

заяву на отримання компенсації витрат;

документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, або документ, що підтверджує повноваження представника власника;

дані про розміщених внутрішньо переміщених осіб.

Отримати таку компенсацію можна у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад; в районних адміністраціях; в обласній та Київській міській військовій адміністрації.

Компенсація надається за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги.

Компенсація за комунальні послуги ВПО: інструкція, як отримати

Якщо ти прихистив/(-ла) у себе ВПО і хочеш отримати компенсацію, тобі варто:

не пізніше, ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення ВПО, подати повідомлення до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, районної в Києві держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення;

в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їхньої кількості, подати повідомлення про це із зазначенням можливості й надалі розміщувати переселенців у цьому жилому приміщенні;

не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня закінчення звітного місяця подати заяву про отримання компенсації витрат (розгляд заяв триває п’ять робочих днів, не враховуючи дня її отримання, протягом строку їхнього розгляду, виконавчий орган проводить перевірку наведених у заяві відомостей з відвідуванням місця розміщення переселенців).

Виплата компенсацій може тривати від півтора до двох місяців.

Отримати компенсацію можна й за працевлаштування ВПО. Як це зробити, ми пояснювали раніше.

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