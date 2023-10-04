Как получить компенсацию за коммунальные услуги ВПЛ: инструкция

Из-за полномасштабного вторжения многие украинцы покинули свои дома и отправились искать убежище в более безопасных регионах страны. Чтобы помочь гражданам, государство выплачивает компенсацию украинцам, которые приютили своих сограждан.
Среди прочего — компенсация за коммунальные услуги, которыми пользовались ВПЛ.
Как получить компенсацию за коммунальные услуги ВПЛ и кто её может получить, рассказываем дальше.
Владельцам жилья, бесплатно приютивших внутренне перемещенных лиц, введена гарантированная государственная поддержка для компенсации понесенных расходов за каждое размещенное лицо.
Известно, что гарантированную государственную поддержку в размере 30 грн за один человекодень размещения (900 грн в месяц) будет получать человек, приютивший ВПЛ за каждого внутреннего переселенца.
Получить помощь владельцы жилья, бесплатно предоставившие его ВПЛ могут, обратившись по месту жительства в органы местного самоуправления.
Получить помощь владельцы жилья, бесплатно предоставившие его ВПЛ могут, обратившись по месту жительства в органы местного самоуправления.
Порядок компенсации расходов на временное размещение и пребывание внутренне перемещенных лиц утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.2022 № 333.
Обратиться за компенсацией коммунальных услуг ВПЛ может физическое лицо. Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или по электронной почте. Для этого также следует добавить следующие документы:
Получить такую компенсацию можно в исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов; в районных администрациях; в областной и Киевской городской военной администрации.
Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Если ты приютил/(-а) у себя ВПЛ и хочешь получить компенсацию, тебе стоит:
Выплата компенсаций может занять от полутора до двух месяцев.
Получить компенсацию можно и при трудоустройстве ВПЛ. Как это сделать, мы объясняли раньше.
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