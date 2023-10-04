Как получить компенсацию за коммунальные услуги ВПЛ: инструкция

Из-за полномасштабного вторжения многие украинцы покинули свои дома и отправились искать убежище в более безопасных регионах страны. Чтобы помочь гражданам, государство выплачивает компенсацию украинцам, которые приютили своих сограждан.

Среди прочего — компенсация за коммунальные услуги, которыми пользовались ВПЛ.

Как получить компенсацию за коммунальные услуги ВПЛ и кто её может получить, рассказываем дальше.

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Компенсация за коммунальные услуги ВПЛ

Владельцам жилья, бесплатно приютивших внутренне перемещенных лиц, введена гарантированная государственная поддержка для компенсации понесенных расходов за каждое размещенное лицо.

Известно, что гарантированную государственную поддержку в размере 30 грн за один человекодень размещения (900 грн в месяц) будет получать человек, приютивший ВПЛ за каждого внутреннего переселенца.

Получить помощь владельцы жилья, бесплатно предоставившие его ВПЛ могут, обратившись по месту жительства в органы местного самоуправления.

Порядок компенсации расходов на временное размещение и пребывание внутренне перемещенных лиц утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 19.03.2022 № 333.

Как получить компенсацию за коммунальные услуги ВПЛ

Обратиться за компенсацией коммунальных услуг ВПЛ может физическое лицо. Подать заявление на получение услуги заявитель может лично или по электронной почте. Для этого также следует добавить следующие документы:

заявление на получение компенсации расходов;

документ, удостоверяющий личность;

документ, подтверждающий право собственности или пользование жилым помещением, или документ, подтверждающий полномочия представителя собственника;

данные о размещенных внутри перемещенных лиц.

Получить такую компенсацию можно в исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов; в районных администрациях; в областной и Киевской городской военной администрации.

Компенсация предоставляется при отсутствии задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Компенсация за коммунальные услуги ВПЛ: инструкция, как получить

Если ты приютил/(-а) у себя ВПЛ и хочешь получить компенсацию, тебе стоит:

не позднее чем в течение следующего рабочего дня со дня размещения ВПЛ, подать уведомление в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, районного в Киеве госадминистрации, соответствующей военной администрации по месту расположения жилого помещения;

в день прекращения размещения внутренне перемещенных лиц или изменения их количества, подать уведомление об этом с указанием возможности и дальше размещать переселенцев в этом жилом помещении;

не позднее чем в течение пяти дней со дня окончания отчетного месяца подать заявление о получении компенсации расходов (рассмотрение заявлений длится пять рабочих дней, не считая дня его получения, в течение срока их рассмотрения, исполнительный орган проводит проверку приведенных в заявлении сведений с посещением места размещения переселенцев).

Выплата компенсаций может занять от полутора до двух месяцев.

Получить компенсацию можно и при трудоустройстве ВПЛ. Как это сделать, мы объясняли раньше.

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