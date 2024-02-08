Грошова допомога українцям від NRC: хто може отримати та як подати заявку

Українці можуть отримати виплати від Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC). Вже 9 лютого о 09:00 NRC розпочне прийом заяв на отримання багатоцільової грошової допомоги.

Читай, як зареєструватися на допомогу від NRC та хто зможе її отримати.

Допомога українцям від NRC

Норвезька рада у справах біженців в Україні вже допомагала українцям, у попередні рази вдалося допомогти 124 000 осіб, йдеться у повідомленні у Facebook. NRC наткнулася на певні технічні проблеми та інтенсивно працювала над удосконаленням систем для забезпечення більш плавного процесу.

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— NRC є гуманітарною організацією, яка прагне допомогти особам, що постали перед труднощами. У нас обмежене фінансування, тому, на жаль, ми не можемо допомогти всім заявникам. Ми намагатимемося допомогти тим, хто найбільше цього потребує, — йдеться у повідомленні.

Хто може отримати допомогу

— Ми встановили набір критеріїв для надання грошової допомоги. Вони включають людей поблизу лінії фронту, постраждалих від нещодавніх подій та тих, хто проживає на території поза контролем уряду України.

На отримання грошової допомоги також можуть претендувати переміщені особи, які були вимушені залишили свій дім. Якщо людина раніше отримували грошову допомогу від NRC чи іншої організації, вона можете бути позбавлена пріоритету допомоги, залежно від її поточних обставин, — йдеться на сайті.

Як подати заявку на допомогу від NRC

Подача заявок на грошову допомогу розпочнеться в п’ятницю, 9 лютого о 9:00 і закінчиться в понеділок, 19 лютого о 17:00.

Отримані кошти можна витратити на різні потреби, залежно від пріоритетів і обставин сім’ї, наприклад, їжа, освіта, медична допомога, житло та інше. Допомога призначена для найбільш вразливого населення, яке постраждало від воєнних дій на всій території України.

Перед подачею заявки переконайся, що послуги GPS на твоєму пристрої ввімкнені. У рамках процесу перевіряють місцезнаходження. Не приймаються заявки без дійсної геолокації. Додаткові вказівки з увімкнення місцезнаходження GPS можна знайти за посиланням .

Треба ввести номер ІПН (ідентифікаційний номер) для уникнення подвійного отримання допомоги з іншими гуманітарними організаціями. Використання цієї інформації захищено угодою про обмін даними.

Якщо заявка на грошову допомогу успішна, твої банківські дані передадуть фінансовим установам, включаючи Raiffeisen Bank, RedRose або Moneygram, для здійснення грошового переказу.

Можна подати лише одну заявку.

Ця допомога не включається до розрахунку оподатковуваного доходу. Якщо є звернення від податкових органів щодо цієї допомоги треба зв’язатися з ikc@tax.gov.ua або з NRC за телефоном гарячої лінії 0800302007 та електронною поштою ua.info@nr c .no .

Заявку можна подати на офіційному сайті NRC за посиланням.

Українці мають різні виплати від держави. Раніше ми розповідали про виплати на дитину у 2024 році.

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