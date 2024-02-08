Грошова допомога українцям від NRC: хто може отримати та як подати заявку

Українці можуть отримати виплати від Норвезької ради у справах біженців в Україні (NRC). Вже 9 лютого о 09:00 NRC розпочне прийом заяв на отримання багатоцільової грошової допомоги.
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Норвезька рада у справах біженців в Україні вже допомагала українцям, у попередні рази вдалося допомогти 124 000 осіб, йдеться у повідомленні у Facebook. NRC наткнулася на певні технічні проблеми та інтенсивно працювала над удосконаленням систем для забезпечення більш плавного процесу.
— NRC є гуманітарною організацією, яка прагне допомогти особам, що постали перед труднощами. У нас обмежене фінансування, тому, на жаль, ми не можемо допомогти всім заявникам. Ми намагатимемося допомогти тим, хто найбільше цього потребує, — йдеться у повідомленні.
— Ми встановили набір критеріїв для надання грошової допомоги. Вони включають людей поблизу лінії фронту, постраждалих від нещодавніх подій та тих, хто проживає на території поза контролем уряду України.
На отримання грошової допомоги також можуть претендувати переміщені особи, які були вимушені залишили свій дім. Якщо людина раніше отримували грошову допомогу від NRC чи іншої організації, вона можете бути позбавлена пріоритету допомоги, залежно від її поточних обставин, — йдеться на сайті.
Подача заявок на грошову допомогу розпочнеться в п’ятницю, 9 лютого о 9:00 і закінчиться в понеділок, 19 лютого о 17:00.
Подача заявок на грошову допомогу розпочнеться в п’ятницю, 9 лютого о 9:00 і закінчиться в понеділок, 19 лютого о 17:00.
Отримані кошти можна витратити на різні потреби, залежно від пріоритетів і обставин сім’ї, наприклад, їжа, освіта, медична допомога, житло та інше. Допомога призначена для найбільш вразливого населення, яке постраждало від воєнних дій на всій території України.
Заявку можна подати на офіційному сайті NRC за посиланням.
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