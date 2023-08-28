Початок опалювального сезону 2023-2024 в України: коли стартує та чи готова до нього наша країна

З приходом осінніх холодів актуальним стає питання про опалювальний сезон 2023-2024 років. Враховуючи торішні регулярні обстріли росіян по енергетичній інфраструктурі, постає питання, коли саме почнеться опалювальний сезон цього року та наскільки Україна готова до нього з технічної точки зору.

Детальніше про те, на яку зиму очікувати українцям — далі у матеріалі.

Опалювальний сезон 2023: коли почнеться

Рішення про початок запуску і завершення опалювального сезону ухвалюється на рівні місцевої влади. При цьому враховуються погодні фактори, будівельні стандарти, технічні вимоги до теплових систем, а також державні санітарні норми та інші нормативні документи.

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Зазвичай в Україні опалювальний період стартує 15 жовтня, але залежно від кліматичних умов ця дата може бути скоригована. Поки що про точні дати ввімкнення опалення у цьому році говорити зарано.

Як правило, опалення вмикають у випадку зниження температур до середньодобових показників нижче +8°C протягом трьох днів.

Чи готова енергетична система до опалювального сезону 2023-2024

На 1 жовтня 2023 року Україна буде у повній технічній готовності до початку опалювального сезону. Таку заяву зробив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков під час зустрічі Конгресу місцевих і регіональних влад в Івано-Франківську. Про це повідомляє Суспільне.

За словами Кубракова, нині велика кількість підприємств критичної інфраструктурних має резервні джерела електроенергії. На підприємствах теплокомуненерго вводять високоефективні когенераційні установки. Вони повинні будуть забезпечити надійну роботу в критичних режимах у випадку відключень енергетичної системи.

Але є відомий вираз: сподівайся на краще, а готуйся до гіршого. Так і у випадку з опаленням. Читай корисні поради, як підготуватися до зими 2023-2024, аби не замерзнути.

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