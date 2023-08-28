Экономия

Начало отопительного сезона 2023-2024 в Украине: когда стартует и готова ли к нему наша страна

Диана Просяник, редактор сайта 28 августа 2023, 13:00
опалювальний сезон 2023
Фото: Unsplash

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Начало отопительного сезона 2023-2024 в Украине: когда стартует и готова ли к нему наша страна
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