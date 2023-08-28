Начало отопительного сезона 2023-2024 в Украине: когда стартует и готова ли к нему наша страна

С приходом осенних холодов актуальным становится вопрос об отопительном сезоне 2023-2024 годов. Учитывая прошлогодние регулярные обстрелы россиян по энергетической инфраструктуре, возникает вопрос, когда именно начнется отопительный сезон в этом году и насколько Украина готова к нему с технической точки зрения.

Подробнее о том, какой зимы ожидать украинцам — далее в материале.

Отопительный сезон 2023: когда начнется

Решение о начале запуска и завершении отопительного сезона принимается на уровне местных властей. При этом учитываются погодные факторы, строительные стандарты, технические требования к тепловым системам, а также государственные санитарные нормы и другие нормативные документы.

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Обычно в Украине отопительный период стартует 15 октября, но в зависимости от климатических условий эта дата может быть скорректирована. Пока о точных датах включения отопления в этом году говорить рано.

Как правило, отопление включают в случае снижения температур до среднесуточных показателей ниже +8°C в течение трех дней.

Готова ли энергетическая система к отопительному сезону 2023-2024

К 1 октября 2023 года Украина будет в полной технической готовности к началу отопительного сезона. Такое заявление сделал министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время встречи Конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске. Об этом сообщает Суспільне.

По словам Кубракова, сейчас большое количество предприятий критической инфраструктурных имеет резервные источники электроэнергии. На предприятиях теплокоммунэнерго вводят высокоэффективные когенерационные установки. Они должны будут обеспечить надежную работу в критических режимах в случае отключений энергетической системы.

Но есть известное выражение: надейся на лучшее, а готовься к худшему. Так и в случае с отоплением. Читай полезные советы, как подготовиться к зиме 2023-2024, чтобы не замерзнуть.

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