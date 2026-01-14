Майже 800 компаній вимушені були подати на банкрутство у 2025 році

У 2025 році український бізнес продовжував адаптуватися до складних економічних умов, спричинених війною. Однак попри це, є певна кількість компаній, які вимушені були подати на банкрутство — про них читай в матеріалі.

Майже 800 компаній стали банкрутами в 2025 році

Згідно з даними Опендатаботу, процедуру судового банкрутства розпочали 780 компаній, що становить лише 10% від загальної кількості підприємств, які припинили свою діяльність торік.

Більшість власників обирають шлях самостійної ліквідації — за такою процедурою закрилися 60% бізнесів. Загалом у 2025 році було зафіксовано 8 191 компанію, яка проходила через юридичні процеси, пов’язані з припиненням або зміною формату роботи.

Основними учасниками справ про неплатоспроможність стали товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) — на них припадає 84% усіх випадків банкрутства. Масштаби втрат для економіки є значними: обіг найбільших компаній, що розпочали процедуру, коливаються в межах 3,4–7,7 млрд грн.

Кількість підприємств-банкрутів:

оптова торгівля: 266;

сільське господарство: 71;

операції з нерухомістю: 53;

будівництво: 48;

роздрібна торгівля: 38.

Лише невелика частина бізнесів намагається втриматися на плаву за допомогою юридичних інструментів відновлення: менш ніж 1% компаній намагалися відновити платоспроможність і продовжити роботу.

Найбільша концентрація бізнес-втрат зафіксована у столиці та регіонах, що перебувають під постійним тиском ворожих обстрілів:

Київ — 140 компаній (18%); Запорізька область — 138 (17,7%); Київська область — 86 (11%); Дніпропетровська область — 85 (10,9%); Одеська область — 53 (6,8%).

