Майже 800 компаній вимушені були подати на банкрутство у 2025 році

У 2025 році український бізнес продовжував адаптуватися до складних економічних умов, спричинених війною. Однак попри це, є певна кількість компаній, які вимушені були подати на банкрутство — про них читай в матеріалі.
Майже 800 компаній стали банкрутами в 2025 році
Згідно з даними Опендатаботу, процедуру судового банкрутства розпочали 780 компаній, що становить лише 10% від загальної кількості підприємств, які припинили свою діяльність торік.
Більшість власників обирають шлях самостійної ліквідації — за такою процедурою закрилися 60% бізнесів. Загалом у 2025 році було зафіксовано 8 191 компанію, яка проходила через юридичні процеси, пов’язані з припиненням або зміною формату роботи.
Основними учасниками справ про неплатоспроможність стали товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) — на них припадає 84% усіх випадків банкрутства. Масштаби втрат для економіки є значними: обіг найбільших компаній, що розпочали процедуру, коливаються в межах 3,4–7,7 млрд грн.
Кількість підприємств-банкрутів:
- оптова торгівля: 266;
- сільське господарство: 71;
- операції з нерухомістю: 53;
- будівництво: 48;
- роздрібна торгівля: 38.
Лише невелика частина бізнесів намагається втриматися на плаву за допомогою юридичних інструментів відновлення: менш ніж 1% компаній намагалися відновити платоспроможність і продовжити роботу.
Найбільша концентрація бізнес-втрат зафіксована у столиці та регіонах, що перебувають під постійним тиском ворожих обстрілів:
- Київ — 140 компаній (18%);
- Запорізька область — 138 (17,7%);
- Київська область — 86 (11%);
- Дніпропетровська область — 85 (10,9%);
- Одеська область — 53 (6,8%).
Раніше ми писали, які компанії виграють державні тендери — читай в матеріалі, як російські бізнеси заробляють на українцях.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!