Апостиль 2026: нові правила та вартість в Україні

Система легалізації документів в Україні виходить на новий рівень цифровізації. Вже зовсім скоро звична процедура отримання спеціального штампа для закордону стане швидшою та прозорішою.

Головна новина для тих, хто планує навчання, роботу чи переїзд за межі країни — з 1 лютого 2026 року апостиль трансформується, переходячи повністю у віртуальну площину. Про це повідомило Міністерство юстиції України, посилаючись на наказ № 3177/5, який кардинально змінює правила гри.

Апостиль: нові правила та електронний реєстр

Ключова зміна полягає у відмові від застарілих паперових механізмів. Тепер запроваджується Електронний реєстр апостилів. Це програмне рішення дозволить миттєво перевіряти справжність документів, оскільки в базі зберігатимуться зразки підписів посадовців, відбитки печаток та дані про сертифікати відкритих ключів.

Завдяки цьому апостиль нові правила роблять процедуру значно безпечнішою, зводячи ризики підробок чи зловживань до мінімуму. Внесення даних у реєстр буде розподілено між різними відомствами: від територіальних органів Мін’юсту до Державної архівної служби та судів.

Апостиль 2026: скільки коштуватиме послуга

Разом із процедурними змінами оновилася і ціна. Вартість послуги тепер прив’язана до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який на 1 січня 2026 року становить 3328 грн.

Відповідно, на апостиль 2026 встановлено такі тарифи:

Для фізичних осіб — 670 грн;

Для юридичних осіб — 1160 грн .

Такий підхід уніфікує оплату та робить її прогнозованою, залежно від соціальних стандартів країни.

Апостиль новий порядо: які терміни оформлення

Чи не найприємнішою новиною для громадян стало чітке обмеження часу на обробку заяв. Згідно з наказом, апостиль новий порядок передбачає ухвалення рішення протягом трьох робочих днів із моменту реєстрації в системі. Це суттєво спрощує життя людям, для яких час оформлення документів зазвичай був критичним фактором.

Детально прописані всі етапи: від прийняття заяви та її розгляду до моменту отримання інформації з реєстру про вже проставлений штамп.

Мін’юст підкреслює, що такий крок — це не просто заміна паперу на цифру, а глобальне підвищення довіри до українських документів за кордоном. Це ще один великий крок у цифровізації державних сервісів, що мінімізує бюрократичне навантаження на громадян.

Це оновлення сервісів відбувається на тлі загального відновлення цифрової інфраструктури країни. Після нещодавніх технічних збоїв фахівці повернули доступ до більшості баз даних. Читай також, які державні реєстри запрацювали після кібератаки — важливий перелік сервісів, які знову доступні українцям.

