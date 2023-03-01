Ізраїль продовжив термін дії віз для українців

Нині через повномасштабну війну в Україні низка країн Європи та світу спростила правила життя для біженців з нашої країни. Велика кількість українців зараз перебуває в Ізраїлі.

Управління з питань населення та імміграції Ізраїлю повідомило про зміни стосовно терміну дії віз для українців в Ізраїлі. Що саме змінилося — розповідаємо далі.

Візи для українців: Ізраїль

Заступник міністра внутрішніх справ Майкл Малькіалі оновив політику щодо перебування громадян України в Ізраїлі. Зокрема, продовжив термін дії візи до 30 квітня 2023 року.

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Відомо, що туристичні візи буде продовжено автоматично на два місяці всім українцям, які законно перебувають в Ізраїлі від початку повномасштабного вторгнення.

Для роботодавців також не буде штрафів, якщо найманий на роботу українець перебуває за туристичною візою понад 90 днів.

Таких санкцій не буде застосовано до тих роботодавців, чиї працівники в’їхали до Ізраїлю до 30 вересня 2022 року.

Окрім цього є низка країн, які зробили в’їзд для українців на їхню територію безвізовим. Лови список країн, куди без проблем можна поїхати у 2023 році.

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