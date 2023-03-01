Израиль продлил срок действия виз для украинцев

В настоящее время из-за полномасштабной войны в Украине ряд стран Европы и мира упростили правила жизни для беженцев из нашей страны. Большое количество украинцев сейчас также находится в Израиле.

Управление по вопросам населения и иммиграции Израиля сообщило об изменениях срока действия виз для украинцев в Израиле. Что именно изменилось — рассказываем дальше.

Визы для украинцев: Израиль

Заместитель министра внутренних дел Майкл Малькиали обновил политику по поводу пребывания граждан Украины в Израиле. В частности, продлил срок действия визы до 30 апреля 2023 года.

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Известно, что туристические визы будут продлены автоматически на два месяца всем украинцам, которые законно находятся в Израиле с начала полномасштабного вторжения.

Для работодателей также не будет штрафов, если наемный на работу украинец находится в стране по туристической визе более 90 дней.

Такие санкции не будут применены к тем работодателям, чьи работники въехали в Израиль до 30 сентября 2022 года.

Кроме этого, есть ряд стран, которые сделали въезд для украинцев на их территорию безвизовым. Лови список стран, куда без проблем можно поехать в 2023 году.

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