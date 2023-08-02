Компенсація за втрачене через війну житло — як подати заявку та що необхідно довести

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію суверенної України через війну у понад 2,5 млн осіб пошкоджено або повністю знищено житло.

Про це наприкінці квітня говорила розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Кожного дня це число зростає, бо російські війська нещадно обстрілюють житлові райони тилових міст України.

Зараз також дивляться

Та тепер стартувала подача заявок на компенсацію за знищене житло через Дію. Як це зробити — розповідаємо далі.

Компенсація за знищене житло

1 серпня стартувала програма компенсацій за знищене внаслідок російсько-української війни житло. Подати таку заяву на компенсацію можуть власники житла, аби отримати кошти на придбання нової квартири чи будинку.

Зробити це можна через застосунок Дія.

Хто може отримати компенсацію за знищене житло

Ти можеш подати заявку на відшкодування за зруйноване житло, якщо воно:

зруйноване через бойові дії після 24 лютого; не підлягає відновленню; розміщене на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. Як подати заяву про компенсацію за житло через Дію? Спочатку варто подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно. Після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку Дія. Для подання заяви потрібно:

вибрати пільгову категорію, якщо є;

надати контактні дані;

замовити довідку про несудимість у Дії.

Заяви розглядатиме спеціальна комісія, яка також оглядатиме таке житло та вирішуватиме, чи надавати компенсацію.

Компенсація надається у вигляді електронного житлового сертифіката. Його можна використати при купівлі нерухомості на первинному чи вторинному ринках, або ж вкласти в інвестиції у майбутню нерухомість.

Детальніше про те, хто саме може отримати компенсацію за втрачене через війну житло, ми писали в нашому іншому матеріалі.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!