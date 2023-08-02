Компенсація за втрачене через війну житло — як подати заявку та що необхідно довести

Від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію суверенної України через війну у понад 2,5 млн осіб пошкоджено або повністю знищено житло.
Про це наприкінці квітня говорила розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Кожного дня це число зростає, бо російські війська нещадно обстрілюють житлові райони тилових міст України.
Та тепер стартувала подача заявок на компенсацію за знищене житло через Дію. Як це зробити — розповідаємо далі.
1 серпня стартувала програма компенсацій за знищене внаслідок російсько-української війни житло. Подати таку заяву на компенсацію можуть власники житла, аби отримати кошти на придбання нової квартири чи будинку.
Зробити це можна через застосунок Дія.
Ти можеш подати заявку на відшкодування за зруйноване житло, якщо воно:
Міністерство відновлення
Для подання заяви потрібно:
Заяви розглядатиме спеціальна комісія, яка також оглядатиме таке житло та вирішуватиме, чи надавати компенсацію.
Компенсація надається у вигляді електронного житлового сертифіката. Його можна використати при купівлі нерухомості на первинному чи вторинному ринках, або ж вкласти в інвестиції у майбутню нерухомість.
Детальніше про те, хто саме може отримати компенсацію за втрачене через війну житло, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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