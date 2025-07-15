Серіал про Гаррі Поттера: стартували зйомки довгоочікуваної прем’єри HBO

Шанувальники чарівного світу Джоан Роулінг нарешті дочекалися: стрімінговий сервіс офіційно оголосив про старт зйомок серіалу Гаррі Поттер. Ця новина, що розлетілася світом у понеділок, знаменує нову главу в історії улюбленої франшизи.

Підтвердженням того, що знімання серіалу Гаррі Поттер розпочалося, стала публікація на офіційній сторінці HBO Max в Instagram.

Хоча повноцінних трейлерів ще немає, фанати вже обговорюють так звані перші кадри серіалу Гаррі Поттер — наразі це інтригуюче фото актора Домініка Маклафліна (якому, за чутками, приписують роль головного героя) у знаменитій мантії Гоґвортсу. Цей образ миттєво викликав хвилю дискусій, підігріваючи інтерес до майбутнього шоу.

Новий акторський склад та амбітні плани

Разом з анонсом старту виробництва було оголошено й частину акторського складу, що вдихне нове життя у знайомих персонажів:

Рорі Вілмот виконає роль Невіла Лонгботома;

Амос Кітсон перевтілиться у Дадлі Дурслі;

Луїза Брілі зіграє вчительку польотів на мітлах Роланду Гуч;

Антон Лессер втілить образ легендарного майстра паличок, Гарріка Олівандера.

Однією з головних причин для ентузіазму є структура майбутнього проєкту. Творці підтвердили, що кожна із семи книг Джоан Роулінг стане основою для цілого сезону.

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Такий підхід дозволить уникнути скорочень, властивих фільмам, і детально дослідити кожен аспект магічного світу.

Це буде той самий серіал Гаррі Поттер, про який мріяли найвідданіші шанувальники книжкової серії.

Довгий шлях до прем’єри

За попередніми прогнозами видання The Variety, зйомки лише першого сезону триватимуть до весни 2026 року, а прем’єра запланована на 2027 рік. Після короткої перерви команда негайно розпочне роботу над другим сезоном, що свідчить про серйозні та довгострокові наміри HBO Max.

Новий серіал Гаррі Поттер обіцяє стати епічною подорожжю, що розкриє знайомі історії з нової перспективи та занурить глядачів у Гоґвортс як ніколи раніше. Залишається лише чекати на нові подробиці та сподіватися, що проєкт виправдає всі очікування фанатів по всьому світу.

Раніше ми писали, що роль Гаррі Поттера зіграє Домінік Маклафлін, Герміони Грейнджер — Арабелла Стентон, а Рона Візлі — Аластер Стаут.

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