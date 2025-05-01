Останній дзвоник у Києві: коли та скільки відпочиватимуть школярі

У Києві розпочалася підготовка до завершення навчального року 2024/2025. Згідно з рекомендаціями Департаменту освіти і науки, останній дзвоник у столичних школах відбудеться 30 травня.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Альтернативне навчання для випускників

Для учнів 11-х класів у травні передбачено альтернативні моделі навчання, з огляду на виклики, що виникають під час воєнного стану.

Натомість традиційної класно-урочної системи буде застосовано індивідуалізовано-груповий підхід, що дозволить випускникам глибше опрацювати вибрані предмети.

Компенсаційні заняття влітку

Після завершення навчального процесу, з 31 травня до 30 червня, школи Києва зосередяться на компенсаційних заняттях.

Це буде сприяти подоланню освітніх втрат і допоможе учням 1-10 класів адаптуватися після тривалого стресу.

Літні курси та новітні технології

Для учнів організують літні курси з творчого розвитку, мовні клуби, а також практичні заняття з таких предметів, як Захист України, тактична медицина, безпека життєдіяльності, мінна безпека та кібербезпека.

Використовувати новітні навчальні інструменти, зокрема VR-окуляри, STEM/STEAM-простори для дослідницької діяльності, а також радіо П.О.Р.Ш., рекомендовано й педагогам, щоб зробити освітній процес у червні більш ефективним та цікавим.

Видача документів про освіту

Видача документів про освіту відбуватиметься у червні:

Свідоцтва про початкову освіту: 2-6 червня

Свідоцтва про базову середню освіту: 11-14 червня

Свідоцтва про повну загальну середню освіту: 18-21 червня

Важливо зазначити, що терміни можуть бути скориговані залежно від безпекової ситуації.

Підвищення кваліфікації педагогів

Особлива увага також приділяється підвищенню професійної кваліфікації педагогів.

Вчителі будуть отримувати додаткову підготовку, зокрема з предмета Захист України, а також в межах реформи Нова українська школа.

Попри труднощі воєнного часу, школи залишаються місцем безпеки для дітей і всієї громади.

— Завдяки відданості педагогів навчання триває, і діти можуть планувати своє майбутнє, — зазначив Валентин Мондриївський.

Раніше ми розповідали, що в Україні розпочинається розробка нової цифрової платформи для дистанційного навчання дітей. Дізнайся більше про цей важливий крок у сфері освіти.

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