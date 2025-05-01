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Останній дзвоник у Києві: коли та скільки відпочиватимуть школярі

Марія Дзюба, редакторка сайту 01 Травня 2025, 08:00
Останній дзвоник у Києві: коли та скільки відпочиватимуть школярі
Фото Getty Images
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Останній дзвоник у Києві: коли та скільки відпочиватимуть школярі
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