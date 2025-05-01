Останній дзвоник у Києві: коли та скільки відпочиватимуть школярі

Фото Getty Images У Києві розпочалася підготовка до завершення навчального року 2024/2025. Згідно з рекомендаціями Департаменту освіти і науки, останній дзвоник у столичних школах відбудеться 30 травня. Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. Альтернативне навчання для випускників Для учнів 11-х класів у травні передбачено альтернативні моделі навчання, з огляду на виклики, що виникають під час воєнного стану.Натомість традиційної класно-урочної системи буде застосовано індивідуалізовано-груповий підхід, що дозволить випускникам глибше опрацювати вибрані предмети. Компенсаційні заняття влітку Після завершення навчального процесу, з 31 травня до 30 червня, школи Києва зосередяться на компенсаційних заняттях. Це буде сприяти подоланню освітніх втрат і допоможе учням 1-10 класів адаптуватися після тривалого стресу. Літні курси та новітні технології Для учнів організують літні курси з творчого розвитку, мовні клуби, а також практичні заняття з таких предметів, як Захист України, тактична медицина, безпека життєдіяльності, мінна безпека та кібербезпека. Читати на тему Прохідний бал НМТ-2025: скільки потрібно набрати для проходження на бюджет Читай, який мінімальний прохідний бал НМТ-2025 потрібен для надходження на бюджет в Україні — у матеріалі. Використовувати новітні навчальні інструменти, зокрема VR-окуляри, STEM/STEAM-простори для дослідницької діяльності, а також радіо П.О.Р.Ш., рекомендовано й педагогам, щоб зробити освітній процес у червні більш ефективним та цікавим. Видача документів про освіту Видача документів про освіту відбуватиметься у червні: Свідоцтва про початкову освіту: 2-6 червня Свідоцтва про базову середню освіту: 11-14 червня Свідоцтва про повну загальну середню освіту: 18-21 червня Важливо зазначити, що терміни можуть бути скориговані залежно від безпекової ситуації. Підвищення кваліфікації педагогів Особлива увага також приділяється підвищенню професійної кваліфікації педагогів. Вчителі будуть отримувати додаткову підготовку, зокрема з предмета Захист України, а також в межах реформи Нова українська школа. Попри труднощі воєнного часу, школи залишаються місцем безпеки для дітей і всієї громади. — Завдяки відданості педагогів навчання триває, і діти можуть планувати своє майбутнє, — зазначив Валентин Мондриївський. Раніше ми розповідали, що в Україні розпочинається розробка нової цифрової платформи для дистанційного навчання дітей. Дізнайся більше про цей важливий крок у сфері освіти. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Київ, Україна, Школа Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter