Последний звонок в Киеве: когда и сколько будут отдыхать школьники

Фото Getty Images В Киеве началась подготовка к завершению учебного года 2024/2025. Согласно рекомендациям Департамента образования и науки, последний звонок в столичных школах прозвенит 30 мая. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.Альтернативное обучение для выпускников Для учащихся 11-х классов в мае предусмотрены альтернативные модели обучения, учитывая вызовы, возникающие во время военного положения. Вместо традиционной классно-урочной системы будет применён индивидуализированно-групповой подход, который позволит выпускникам глубже проработать выбранные предметы. Компенсационные занятия летом После завершения учебного процесса, с 31 мая по 30 июня, школы Киева сосредоточатся на компенсационных занятиях. Это будет способствовать преодолению образовательных потерь и поможет учащимся 1-10 классов адаптироваться после длительного стресса. Летние курсы и новейшие технологии Для учащихся организуют летние курсы по творческому развитию, языковые клубы, а также практические занятия по таким предметам, как Защита Украины, тактическая медицина, безопасность жизнедеятельности, минная безопасность и кибербезопасность. Читать по теме Проходной балл НМТ-2025: сколько нужно набрать для прохождения на бюджет Читай, какой минимальный проходной балл НМТ-2025 нужен для поступления на бюджет в Украине — в материале. Использовать новейшие учебные инструменты, в частности VR-очки, STEM/STEAM-пространства для исследовательской деятельности, а также радио П.О.Р.Ш., рекомендовано и педагогам, чтобы сделать образовательный процесс в июне более эффективным и интересным. Выдача документов об образовании Выдача документов об образовании будет проходить в июне: Свидетельства о начальном образовании: 2-6 июня Свидетельства о базовом среднем образовании: 11-14 июня Свидетельства о полном общем среднем образовании: 18-21 июня Важно отметить, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от ситуации с безопасностью. Повышение квалификации педагогов Особое внимание также уделяется повышению профессиональной квалификации педагогов. Учителя будут получать дополнительную подготовку, в частности по предмету Защита Украины, а также в рамках реформы Новая украинская школа. Несмотря на трудности военного времени, школы остаются местом безопасности для детей и всего общества. — Благодаря преданности педагогов обучение продолжается, и дети могут планировать своё будущее, — отметил Валентин Мондриевский. Ранее мы рассказывали, что в Украине начинается разработка новой цифровой платформы для дистанционного обучения детей. Узнайте больше об этом важном шаге в сфере образования.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Киев, Украина, Школа Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter