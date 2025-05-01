Последний звонок в Киеве: когда и сколько будут отдыхать школьники

В Киеве началась подготовка к завершению учебного года 2024/2025.

Согласно рекомендациям Департамента образования и науки, последний звонок в столичных школах прозвенит 30 мая.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

Альтернативное обучение для выпускников

Для учащихся 11-х классов в мае предусмотрены альтернативные модели обучения, учитывая вызовы, возникающие во время военного положения.

Вместо традиционной классно-урочной системы будет применён индивидуализированно-групповой подход, который позволит выпускникам глубже проработать выбранные предметы.

Компенсационные занятия летом

После завершения учебного процесса, с 31 мая по 30 июня, школы Киева сосредоточатся на компенсационных занятиях.

Это будет способствовать преодолению образовательных потерь и поможет учащимся 1-10 классов адаптироваться после длительного стресса.

Летние курсы и новейшие технологии

Для учащихся организуют летние курсы по творческому развитию, языковые клубы, а также практические занятия по таким предметам, как Защита Украины, тактическая медицина, безопасность жизнедеятельности, минная безопасность и кибербезопасность.

Использовать новейшие учебные инструменты, в частности VR-очки, STEM/STEAM-пространства для исследовательской деятельности, а также радио П.О.Р.Ш., рекомендовано и педагогам, чтобы сделать образовательный процесс в июне более эффективным и интересным.

Выдача документов об образовании

Выдача документов об образовании будет проходить в июне:

Свидетельства о начальном образовании: 2-6 июня

Свидетельства о базовом среднем образовании: 11-14 июня

Свидетельства о полном общем среднем образовании: 18-21 июня

Важно отметить, что сроки могут быть скорректированы в зависимости от ситуации с безопасностью.

Повышение квалификации педагогов

Особое внимание также уделяется повышению профессиональной квалификации педагогов.

Учителя будут получать дополнительную подготовку, в частности по предмету Защита Украины, а также в рамках реформы Новая украинская школа.

Несмотря на трудности военного времени, школы остаются местом безопасности для детей и всего общества.

— Благодаря преданности педагогов обучение продолжается, и дети могут планировать своё будущее, — отметил Валентин Мондриевский.

Ранее мы рассказывали, что в Украине начинается разработка новой цифровой платформы для дистанционного обучения детей. Узнайте больше об этом важном шаге в сфере образования.

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