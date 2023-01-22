Більше прозорості — менше корупції. В Україні водіїв перевірятимуть на алкоголь за новими правилами

В Україні змінили процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, відтепер огляд на місці зупинки авто на алкогольне сп’яніння має проводитись з відеозаписом або в присутності двох свідків.

Нове правило поширюватиметься також на перевірку наркотичного сп’яніння та вплив лікарських засобів, які знижують увагу та швидкість реакції.

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Допустима доза алкоголю в крові для водіїв

В Україні водій за кермом може мати максимум 0,2 проміле в крові. Це показник майже нульового вмісту алкоголю в тілі. Якщо ж аналіз показує результат вищий за норму — доведеться платити чималий штраф.

Штрафи за водіння в стані алкогольного сп’яніння

З весни 2021 року в Україні значно посилили покарання для недобросовісних водіїв. За водіння в стані алкогольного сп’яніння можна залишитись без прав або транспорту.

Якщо вперше на дорозі спіймають п’яним — доведеться заплатити штраф 17 тис. грн та бути без водійського посвідчення протягом одного року.

Якщо водій вдруге порушить закон — мусить сплатити штраф у розмірі 34 тис. грн. Також на нього чекає позбавлення прав на три роки.

При цьому, якщо автомобіліста помітять п’яним двічі впродовж одного року, йому доведеться попрощатись зі своїм авто, просидіти за ґратами 15 діб та сплатити штраф у 51 тис. грн. Такий горе-водій не зможе керувати транспортом впродовж десяти років.

Водіння під впливом алкоголю, наркотичних та інших речовин, які знижують увагу та швидкість реакції людини, може призвести до серйозних дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, що автоцивілка в Україні обов’язкова для всіх власників автомобілів. Однак незабаром передбачаються зміни до умов цивільного страхування. Читай про це детальніше.

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