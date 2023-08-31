З 1 вересня за кордон не випустять автівки без сертифіката екологічності — що відомо

Укртрансбезпека нагадує, що вже з 1 вересня власники автівок без сертифіката екологічності не зможуть подати заявку 18-60 на перетин кордону. Це стосуватиметься усіх водіїв, які:

не мають класу екологічності ЄВРО;

у відомостях яких вказано клас екологічності ЄВРО-1.

Чому клас екологічності такий важливий?

Статус екологічності потрібен, бо без нього стане неможливо отримати ліцензію, яка потрібна для перетину кордону.

Раніше визначений перелік для отримання ліцензії був передбачений у ст. 11 ЗУ Про ліцензування видів господарської діяльності. А зараз цей перелік розширили.

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Оновлення внесли у пп. 2 п. 7 Ліцензійних умов. Отож, тепер до попереднього переліку треба додати й інші підтвердні документи за підписом здобувача ліцензії або уповноваженої особи:

відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби за формою, згідно з додатком 3. Власне, він і передбачає потребу подати інформацію про клас екологічності;

завірені копії свідоцтв про реєстрацію ТЗ та тимчасових реєстраційних талонів.

Якщо ж у свідоцтві про реєстрацію ТЗ стоїть відмітка класу екологічності, то додатково показувати сертифікат не потрібно. Якщо ж документи, які свідчать про клас ЄВРО, протерміновані, то вони вважаються недійсними.

А як зареєструвати авто в Україні, ми розповідали раніше.

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