С 1 сентября за границу не выпустят автомобили без сертификата экологичности: что известно

Укртрансбезопасность напоминает, что уже с 1 сентября владельцы автомобилей без сертификата экологичности не смогут подать заявку 18-60 на пересечение границы. Это касается всех водителей, которые:
Статус экологичности необходим, потому что без него станет невозможно получить лицензию, необходимую для пересечения границы.
Ранее определенный список для получения лицензии был предусмотрен в ст. 11 ЗУ О лицензировании видов хозяйственной деятельности. Но сейчас этот список расширили.
Обновления были внесены в пп. 2 п. 7 Лицензионных условий. Теперь к предварительному перечню нужно добавить и другие подтверждающие документы с подписью соискателя лицензии или уполномоченного им лица:
Собственно, он и предусматривает необходимость предоставить информацию о классе экологичности;
Если в свидетельстве о регистрации ТС стоит отметка класса экологичности, то дополнительно показывать сертификат не нужно. Если документы, свидетельствующие о классе ЕВРО, просрочены, то они считаются недействительными.
А как зарегистрировать авто в Украине, мы рассказывали раньше.
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