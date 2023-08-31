С 1 сентября за границу не выпустят автомобили без сертификата экологичности: что известно

Укртрансбезопасность напоминает, что уже с 1 сентября владельцы автомобилей без сертификата экологичности не смогут подать заявку 18-60 на пересечение границы. Это касается всех водителей, которые:

не имеют класса экологичности ЕВРО для своих ТС;

в ведомостях которых указан класс экологичности ЕВРО-1.

Почему класс экологичности так важен?

Статус экологичности необходим, потому что без него станет невозможно получить лицензию, необходимую для пересечения границы.

Ранее определенный список для получения лицензии был предусмотрен в ст. 11 ЗУ О лицензировании видов хозяйственной деятельности. Но сейчас этот список расширили.

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Обновления были внесены в пп. 2 п. 7 Лицензионных условий. Теперь к предварительному перечню нужно добавить и другие подтверждающие документы с подписью соискателя лицензии или уполномоченного им лица:

сведения о собственных, арендованных, предоставленных лицензиату в кредит или лизинг транспортных средствах по форме, согласно приложению 3.

Собственно, он и предусматривает необходимость предоставить информацию о классе экологичности;

заверенные копии свидетельств о регистрации ТС и временных регистрационных талонов.

Если в свидетельстве о регистрации ТС стоит отметка класса экологичности, то дополнительно показывать сертификат не нужно. Если документы, свидетельствующие о классе ЕВРО, просрочены, то они считаются недействительными.

А как зарегистрировать авто в Украине, мы рассказывали раньше.

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