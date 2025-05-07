Не гірші за Європу! Україна вперше розрахувала Індекс гендерної рівності

Попри війну та щоденні виклики, Україна зробила важливий крок до європейських стандартів — уперше розрахувала Індекс гендерної рівності за методикою ЄС. Цей показник вимірює, наскільки жінки й чоловіки мають рівні можливості в основних сферах життя — від зарплати до політичного представництва. І хоча шлях до повної рівності ще триває, вже зараз Україна демонструє результати, що випереджають частину країн ЄС! Індекс гендерної рівності в Україні Як повідомив Український Жіночий Фонд, загальний бал України — 61,4 зі 100 можливих. Це більше, ніж мають деякі держави ЄС, зокрема Греція, Чехія чи Румунія. А у сфері розподілу часу між роботою, домашніми обов’язками та доглядом Україна навіть випередила середньоєвропейський показник. Індекс гендерної рівності є важливим інструментом у країнах ЄС. І ми сподіваємось, що в Україні він також стане потужним рушієм змін. Про це зазначила директорка Українського Жіночого Фонду Олеся Бондар. Як вирахували показники Індекс оцінює шість сфер: Робота, Гроші, Знання, Час, Вплив і Здоров’я. До лютого 2022-го аналітики використовували звичні статистичні джерела, а от після початку повномасштабного вторгнення адаптували методику під нові реалії життя. Наприклад, Час тепер враховує не лише хатні справи, а й обсяги волонтерства, яке стало популярним. Європейський інститут гендерної рівності підтвердив коректність наших обчислень, — наголосили дослідники. Читати на тему В Україні створили індекс гендерної рівності — як він сприятиме розширенню прав жінок Читай, у яких сферах враховуватимуть індекс та чому він потрібен Україні. Найкраще з волонтерством, найгірше з впливом Одним із найсильніших боків України виявився саме показник Час, зокрема участь жінок і чоловіків у волонтерській і доглядовій діяльності. Але найменше балів Україна набрала в сфері Вплив — це політика, управління, бізнес-лідерство. Наприклад, жінки становлять лише 20,5% депутатського складу Верховної Ради, тоді як у ЄС — загалом понад 32%. В органах місцевого самоврядування ситуація краща: жінки обіймають понад 37% посад, і це більше, ніж в ЄС. У сфері Гроші (рівень доходів та доступу до фінансів) Україна отримала 76,6 бала — трохи нижче за європейський середній рівень у 82,6 бала. У сфері Здоров’я ми ще ближче до Європи: 82,8 бала проти 88,5. Чому це важливо Індекс — це привід подивитися на речі, які потребують вдосконалення у законодавстві, політиці, підходах до відновлення країни. Підкреслила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко. Йдеться не лише про суху статистику — це основа для реальних дій. Індекс дозволить щорічно вимірювати прогрес, виявляти слабкі місця і коригувати політику відповідно до європейських стандартів. До того ж, Україна стала першою країною, яка запровадила цей інструмент під час війни. — Хоча нам легко зараз говорити про важливість гендерної рівності та європейської інтеграції, необхідно пам’ятати про реальне життя, яке стоїть за статистикою. Про це сказала голова Представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова. Наступний крок — інституалізація Індексу: щоб він став щорічним та офіційним джерелом аналізу для держави. Також планується залучення ширшого кола експертів та розробка оновленого законодавства щодо рівних прав і можливостей. Головне фото: Український Жіночий Фонд А у нашому попередньому матеріалі ознайомся з думками Яни Брензей про гендерні стереотипи та шлях до самоповаги.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Європейський союз, Україна Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter