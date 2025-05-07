Не гірші за Європу! Україна вперше розрахувала Індекс гендерної рівності

Попри війну та щоденні виклики, Україна зробила важливий крок до європейських стандартів — уперше розрахувала Індекс гендерної рівності за методикою ЄС.

Цей показник вимірює, наскільки жінки й чоловіки мають рівні можливості в основних сферах життя — від зарплати до політичного представництва. І хоча шлях до повної рівності ще триває, вже зараз Україна демонструє результати, що випереджають частину країн ЄС!

Індекс гендерної рівності в Україні

Як повідомив Український Жіночий Фонд, загальний бал України — 61,4 зі 100 можливих. Це більше, ніж мають деякі держави ЄС, зокрема Греція, Чехія чи Румунія. А у сфері розподілу часу між роботою, домашніми обов’язками та доглядом Україна навіть випередила середньоєвропейський показник.

Індекс гендерної рівності є важливим інструментом у країнах ЄС. І ми сподіваємось, що в Україні він також стане потужним рушієм змін.

Про це зазначила директорка Українського Жіночого Фонду Олеся Бондар.

Як вирахували показники

Індекс оцінює шість сфер: Робота, Гроші, Знання, Час, Вплив і Здоров’я. До лютого 2022-го аналітики використовували звичні статистичні джерела, а от після початку повномасштабного вторгнення адаптували методику під нові реалії життя.

Наприклад, Час тепер враховує не лише хатні справи, а й обсяги волонтерства, яке стало популярним.

Європейський інститут гендерної рівності підтвердив коректність наших обчислень, — наголосили дослідники.

Найкраще з волонтерством, найгірше з впливом

Одним із найсильніших боків України виявився саме показник Час, зокрема участь жінок і чоловіків у волонтерській і доглядовій діяльності. Але найменше балів Україна набрала в сфері Вплив — це політика, управління, бізнес-лідерство. Наприклад, жінки становлять лише 20,5% депутатського складу Верховної Ради, тоді як у ЄС — загалом понад 32%.

В органах місцевого самоврядування ситуація краща: жінки обіймають понад 37% посад, і це більше, ніж в ЄС.

У сфері Гроші (рівень доходів та доступу до фінансів) Україна отримала 76,6 бала — трохи нижче за європейський середній рівень у 82,6 бала. У сфері Здоров’я ми ще ближче до Європи: 82,8 бала проти 88,5.

Чому це важливо

Індекс — це привід подивитися на речі, які потребують вдосконалення у законодавстві, політиці, підходах до відновлення країни.

Підкреслила урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко.

Йдеться не лише про суху статистику — це основа для реальних дій. Індекс дозволить щорічно вимірювати прогрес, виявляти слабкі місця і коригувати політику відповідно до європейських стандартів. До того ж, Україна стала першою країною, яка запровадила цей інструмент під час війни.

— Хоча нам легко зараз говорити про важливість гендерної рівності та європейської інтеграції, необхідно пам’ятати про реальне життя, яке стоїть за статистикою.

Про це сказала голова Представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова.

Наступний крок — інституалізація Індексу: щоб він став щорічним та офіційним джерелом аналізу для держави. Також планується залучення ширшого кола експертів та розробка оновленого законодавства щодо рівних прав і можливостей.

Головне фото: Український Жіночий Фонд

А у нашому попередньому матеріалі ознайомся з думками Яни Брензей про гендерні стереотипи та шлях до самоповаги.

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