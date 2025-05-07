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Не гірші за Європу! Україна вперше розрахувала Індекс гендерної рівності

Анастасія Жиденко, редакторка сайту 07 Травня 2025, 15:00
Індекс гендерної рівності
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