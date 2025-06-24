Шлях до справедливості: як родини загиблих можуть отримати компенсацію через Реєстр збитків

16 січня 2025 року в Україні було відкрито нову категорію в Міжнародному Реєстрі збитків, пов’язаних з агресією Російської Федерації проти України.

Тепер близькі родичі загиблих можуть подати заяву на компенсацію за смерть близького члена сім’ї.

Заявки можна подавати через веб-портал Дія. Це можуть зробити не лише найближчі родичі загиблого, а й інші члени родини, якщо мають законні підстави та можуть підтвердити свої стосунки з померлим.

Ця категорія охоплює не лише жертв війни, що загинули на території України з 24 лютого 2022 року, а й тих, хто помер за межами країни внаслідок російської агресії.

Перша категорія, щодо якої Реєстр почав приймати заяви, була пошкодження або знищення житла. Робота над іншими категоріями продовжується.

Всього в Реєстрі планується приймати заяви за понад 40 категоріями збитків, зокрема щодо загибелі людей, катування, сексуального насильства, тілесних ушкоджень, примусового переміщення, втрати майна та доходу, пошкодження критичної інфраструктури та державних об’єктів, а також збитків, завданих історико-культурній спадщині та довкіллю.

Заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра наголосила на важливості міжнародного компенсаційного механізму в межах мирного процесу.

Вона зазначила, що це один із ключових пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Мудра підкреслила, що команда досягла важливого результату, над яким працювала з перших днів повномасштабного вторгнення. Це значна юридична, дипломатична й політична робота. Попри те, що це лише початок на шляху відновлення справедливості для українців, заступниця керівника ОП висловила впевненість, що разом вони зможуть досягти цієї мети. Раніше ми розповідали, як можна буде подати заявку до Реєстру збитків через Дію.

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