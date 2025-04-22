Тату і масаж: як 63 бригада покращує умови для військових через нестандартні вакансії

Фото Pexels 63 окрема механізована бригада Збройних Сил України оголосила про відкриті вакансії для фахівців, які забезпечуватимуть побутові потреби військових. Бригада шукає перукарів, тату-майстрів та масажистів, прагнучи покращити умови для своїх бійців та створити їм комфортні умови під час служби. Як зазначає бригада на своїх сторінках у соцмережах, ці вакансії орієнтовані на ветеранів війни з бойовим досвідом та на кандидатів з обмеженнями за станом здоров’я, які можуть служити лише в тилових підрозділах. Ключовими вимогами є досвід роботи в відповідних сферах. Читати на тему Мобільний стоматологічний кабінет зі Starlink. Як допомагатиме незвичайне авто на передовій Із Закарпаття на передову відправили мобільний пересувний стоматологічний кабінет із Starlink. Тепер наші герої на фронті не страждатимуть від зубного болю. Вакансії мрії! Так охарактеризували у бригаді нові оголошення, наголошуючи, що вони дбають про комфорт і добробут своїх бійців. Кандидатам обіцяють гідну заробітну плату, забезпечення всім необхідним обладнанням для роботи, а також гарантують щорічну відпустку, яка буде розділена на два періоди по 15 днів кожен.Це вже не перший крок 63-ї бригади до покращення побутових умов. Раніше вони відкрили стоматологічний кабінет для військових та запустили фабрику з виготовлення амуніції, аби забезпечити своїх воїнів найкращим екіпіруванням. Загалом, ці ініціативи свідчать про постійну увагу та турботу командування бригади до потреб особового складу. Раніше нам військові показали своїх улюбленців, які стали важливою частиною їхнього життя на фронті. Ці маленькі друзі дарують бійцям підтримку та моральну силу в умовах війни. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: війна в Україні, Україна, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter