Тату і масаж: як 63 бригада покращує умови для військових через нестандартні вакансії

Вакансії мрії!

Так охарактеризували у бригаді нові оголошення, наголошуючи, що вони дбають про комфорт і добробут своїх бійців.

Кандидатам обіцяють гідну заробітну плату, забезпечення всім необхідним обладнанням для роботи, а також гарантують щорічну відпустку, яка буде розділена на два періоди по 15 днів кожен.

Це вже не перший крок 63-ї бригади до покращення побутових умов.

Раніше вони відкрили стоматологічний кабінет для військових та запустили фабрику з виготовлення амуніції, аби забезпечити своїх воїнів найкращим екіпіруванням.

Загалом, ці ініціативи свідчать про постійну увагу та турботу командування бригади до потреб особового складу.

Раніше нам військові показали своїх улюбленців, які стали важливою частиною їхнього життя на фронті. Ці маленькі друзі дарують бійцям підтримку та моральну силу в умовах війни.