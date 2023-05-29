Мобільний стоматологічний кабінет зі Starlink. Як допомагатиме незвичайне авто на передовій

Із Закарпаття на передову відправили мобільний пересувний стоматологічний кабінет зі Starlink. Тепер наші герої на фронті не страждатимуть від зубного болю. Вони лікуватимуться, не залишаючи зони бойових дій.

Мобільна стоматологія повністю автономна, обладнана всім необхідним. І нічим не гірша від стаціонарної клініки.

На машині ще й встановлена система нічного бачення, щоб уночі можна було їздити без фар і залишалася непомітною для ворога.

Зовні виглядає вона як звичайна машина з причепом, але насправді це — стоматологічний кабінет. Невелику вантажівку повністю переобладнали: стіни та підлогу повністю вкрили пластиком, стеля — підвісна.

Тут, як і в стаціонарній клініці, є все необхідне обладнання для лікування та видалення зубів: два стоматологічні крісла, рентген з візіографом, автоклав для дезінфекції інструментів, ноутбук, великий екран на стіні та планшет з ендоскопом.

Цей мобільний кабінет — автономний, з кондиціонером, освітленням, баком для води та тепловим насосом. І створили його власноруч волонтери з міста Свалява на замовлення військових. Усе робили з узгодженням з місцевими фахівцями.

Та допомагають українським захисникам не лише дорослі волонтери, але й маленькі діти. Читай, як трирічна Надійка збирає кошти для ЗСУ.

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