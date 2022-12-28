Патріотизм — це те, чим ти допоміг своїй країні. Історія закоханого в Україну стоматолога з Йорданії, що став волонтером

Для йорданця Аль Таріфі Фаді Івано-Франківськ та Україна стали рідними. У його кабінеті видніється український прапор, а в гості заходять наші захисники.

Я себе тут знайшов. Мені тут комфортно, люди добрі, а місце дуже гарне.

Від початку повномасштабної війни стоматолог разом із командою пролікував щонайменше 500 нацгвардійців. Більшість приходила до клініки. Та щоб ефективніше працювати, медик запропонував облаштувати мобільний стоматологічний пункт на військовому полігоні.

Цей проект схожий на той, який організував лікар в Івано-Франківську у 2019 році, коли отримав українське громадянство і вирішив країні віддячити. Тоді з пропозицією надавати безплатну стоматологічну допомогу учасникам АТО звернувся у поліцію.

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Патріотизм — це те, що ти віддав, чим допоміг своїй країні, — пише у своїх соцмережах лікар Фаді.

Лікаря підтримала і його команда. Усі працювали безкоштовно, а з матеріалами та обладнанням допомагали партнери та колеги.

Потім лікував сім’ї та дітей учасників АТО. А з перших днів повномасштабної війни Фаді разом з колегами своєї клініки почав волонтерити, бо українці його вразили своїми незламністю та єдністю.

Такий народ перемогти неможливо, як каже лікар Фаді. Україну вважає також своєю державою, а тому хоче з командою долучитись до перемоги.

Продовжує тримати медичний фронт й інший лікар, якого українські бійці називають Рободентом. Читай історію стоматолога з Дніпра, який лікує захисників з передової.

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