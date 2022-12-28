Патриотизм — это то, чем ты помог своей стране. История влюбленного в Украину стоматолога из Иордании, ставшего волонтером

Для иорданца Аль Тарифи Фади Ивано-Франковск и Украина стали родными. В его кабинете видно украинский флаг, а в гости заходят наши защитники.

Я себя здесь нашел. Мне здесь комфортно, люди хорошие, а место очень красивое.

С начала полномасштабной войны стоматолог вместе с командой пролечил не менее 500 нацгвардейцев. Большинство приходило в клинику. Но, чтобы эффективнее работать, медик предложил обустроить мобильный стоматологический пункт на военном полигоне.

Этот проект похож на тот, который организовал врач в Ивано-Франковске в 2019 году, когда получил украинское гражданство и решил отблагодарить страну. Тогда с предложением оказывать бесплатную стоматологическую помощь участникам АТО обратился в полицию.

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Патриотизм — это то, что ты отдал, чем помог своей стране, — пишет в своих соцсетях врач Фади.

Врача поддержала и его команда. Все работали бесплатно, а с материалами и оборудованием помогали партнеры и коллеги.

Затем лечил семьи и детей участников АТО. А с первых дней полномасштабной войны Фади вместе с коллегами своей клиники начал волонтерить, потому что украинцы его поразили своими стойкостью и единством.

Такой народ победить невозможно, говорит доктор Фади. Украину считает также своей страной, поэтому хочет с командой приобщиться к победе.

Продолжает держать медицинский фронт и другой врач, которого украинские бойцы называют Рободентом. Читай историю стоматолога из Днепра, который лечит защитников с передовой.

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