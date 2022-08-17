Здоровая улыбка для бойцов с передовой: как стоматолог из Днепра держит медицинский фронт

Ранее клиентами стоматолога Романа Рожко были известные певцы, актеры и блоггеры, а сейчас — еще и военнослужащие и вынужденные переселенцы.

Мужчину называют Рободентом, и он дарит людям белоснежную улыбку уже 15 лет.

Однако с февраля, когда вся страна содрогнулась от вражеских ракетных атак, днепровский стоматолог решил бороться на своем медицинском фронте и сделать свой вклад в помощь украинцам.

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Он работает сверхурочно и за это время пролечил полтысячи человек. Несмотря на бешеную нагрузку, останавливаться не собирается. Говорит, что все ради белоснежной улыбки любимых пациентов.

В своем кабинете, кроме плановых пациентов, медик ежедневно принимает с десяток тех, кому сейчас квалифицированная помощь необходима больше всего.

В том числе это военнослужащие. За эти месяцы полномасштабной войны именно бойцы, которые сейчас держат позиции на фронте, стали постоянными клиентами Романа.

Врач этому только рад, поскольку уверен, что именно так сейчас лучше всего может помочь в тылу в мирном Днепре.

Вот этот кайф, когда человек приходит к тебе с проблемой, а уходит от тебя с улыбкой, его не передать. Каждый работает на своем фронте и делает то, что должен.

Однако иногда зубная боль беспокоит, несмотря на отсутствие возможности посетить нужного врача. Поэтому читай советы стоматолога, что делать, когда болит зуб.

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