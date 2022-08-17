Здорова усмішка для бійців з передової: як стоматолог з Дніпра тримає медичний фронт

Раніше клієнтами стоматолога Романа Рожка були відомі співаки, актори та блогери, а нині — ще й військовослужбовці та вимушені переселенці.

Чоловіка називають Рободентом, і він дарує людям білосніжну усмішку вже 15 років.

Проте з лютого, коли вся країна здригнулася від ворожих ракетних атак, дніпровський стоматолог вирішив боротися на своєму медичному фронті та зробити свій вклад у допомогу українцям.

Він працює понаднормово та за цей час пролікував півтисячі людей. Попри шалене навантаження, зупинятися не збирається. Каже, що все заради білосніжної посмішки улюблених пацієнтів.

У своєму кабінеті, окрім планових пацієнтів, медик щоденно приймає з десяток тих, кому нині кваліфікована допомога необхідна найбільше.

Зокрема, це військовослужбовці. За ці місяці повномасштабної війни саме бійці, які нині тримають позиції на фронті, стали постійними клієнтами Романа.

Лікар цьому лише радий, оскільки впевнений, що саме так нині якнайкраще може допомогти в тилу в мирному Дніпрі.

Ось цей кайф, коли людина приходить до тебе з проблемою, а йде від тебе з посмішкою, його не передати. Кожен працює на своєму фронті та робить те, що повинен.

Однак іноді зубний біль турбує попри відсутність можливості відвідати потрібного лікаря. Тому читай поради стоматолога, що робити, коли болить зуб.

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