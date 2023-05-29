Мобильный стоматологический кабинет со Starlink. Как и чем поможет необычное авто на передовой

Из Закарпатья на передовую отправили мобильный стоматологический кабинет со Starlink. Теперь наши герои на фронте не будут страдать от зубной боли. Они будут лечиться, не покидая зоны боевых действий.

Мобильная стоматология полностью автономна, оборудована всем необходимым. И ничем не хуже стационарной клиники.

На машине еще установлена система ночного видения, чтобы ночью можно было ездить без фар и оставаться незаметными для врага.

Внешне она выглядит как обычная машина с прицепом, но на самом деле это стоматологический кабинет. Небольшой грузовик полностью переоборудовали: стены и пол полностью укрыли пластиком, потолок — подвесной.

Здесь, как и в стационарной клинике, есть все необходимое оборудование для лечения и удаления зубов: два стоматологических кресла, рентген с визиографом, автоклав для дезинфекции инструментов, ноутбук, большой экран на стене и планшет с эндоскопом.

Этот мобильный кабинет — автономный, с кондиционером, освещением, баком для воды и тепловым насосом. И создали его собственноручно волонтеры из города Свалява по заказу военных. Все делали по согласованию с местными специалистами.

Но помогают украинским защитникам не только взрослые волонтеры, но и маленькие дети. Читай, как трехлетняя Надя собирает средства для ВСУ.

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