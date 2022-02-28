Вдома, на вулиці чи в авто — правила поведінки під час обстрілів, де б ви не були

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Лютого 2022, 09:00
Де ховатися під час бомбардування
Фото: УНІАН

Більше новин
Немовля
Чим годувати немовлят під час війни та дефіциту. Кілька важливих порад
Як допомогти лікарям
Лікарі теж потребують допомоги. Розповідаємо, як підтримати медиків
як справитися з тивогою
Як зберігати спокій і боротися з тривожністю під час війни: поради психологів
Вокзал Львова
Як Львів перетворився на форпост для біженців з усієї країни
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як допомогти лікарям
Лікарі теж потребують допомоги. Розповідаємо, як підтримати медиків
як справитися з тивогою
Як зберігати спокій і боротися з тривожністю під час війни: поради психологів
Вокзал Львова
Як Львів перетворився на форпост для біженців з усієї країни
Як допомагають армії українці та бізнес під час війни
Неймовірна підтримка! Як бізнес забезпечує надійний тил для захисників України

Відео
0:06:47
як справитися з тивогою

Як зберігати спокій і боротися з тривожністю під час війни: поради психологів
0:05:37
Вокзал Львова
Як Львів перетворився на форпост для біженців з усієї країни
0:03:31
Як допомагають армії українці та бізнес під час війни
Неймовірна підтримка! Як бізнес забезпечує надійний тил для захисників України
0:05:31
Українські воїни
Від Києва до Волновахи: яка ситуація на фронті станом на 28.02.22
Волонтерство в Україні під час війни
Люди везуть до пунктів збору все, що мають — в Україні сплеск волонтерства
0:02:54
Як світ підтримує Україну 27.02.22
Фінанси, санкції та протести — як світ підтримує Україну
0:00:35
Сдай оружие, получи деньги
Російські солдати, здайте зброю — отримайте гроші — пароль мільйон: звернення Anonymous
0:02:32
що робиться в Одесі 27.02.22
Вивозять повні потяги людей — що відбувається в Одесі 27.02.22
0:03:55
сергій притула про волонтерство
Вони всі горітимуть у пеклі! Сергій Притула про війну в Україні та волонтерство
0:02:17
Ядерна загроза від РФ
Це буде катастрофою для світу, але це нас не зламає! Дмитро Кулеба про ядерну загрозу від Росії
Більше відео
Немовля
Читати далі
Чим годувати немовлят під час війни та дефіциту. Кілька важливих порад

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь