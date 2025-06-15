Для тебе Війна в Україні

В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих

Ірина Скосар, випускова редакторка сайту 15 Червня 2025, 12:48
В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих

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