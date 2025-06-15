В Україну повернули тіла ще 1200 загиблих: новий етап репатріації згідно з домовленостями у Стамбулі.

Сьогодні відбувся черговий етап репатріаційних заходів — до України повернули ще 1200 тіл загиблих, які, за інформацією російської сторони, є громадянами України, зокрема військовослужбовцями.

1200 тіл загиблих — військових і цивільних, які понад два роки вважались зниклими безвісти або перебували у списках полонених. Для когось ця звістка болюче підтвердження найгіршого. На ці тіла чекають рідні: аби впізнати, назвати поіменно, провести в останню путь і поховати з гідністю. Кожен із них — чиясь дитина, батько, побратим.

Повернення тіл загиблих: що відомо

Усі тіла будуть піддані обов’язковим експертизам і процедурі ідентифікації, яку проведуть фахівці правоохоронних органів спільно з експертними підрозділами Міністерства внутрішніх справ.

Повернення загиблих стало можливим завдяки злагодженій роботі низки державних структур: Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, ДСНС, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Секретаріату Уповноваженого з питань зниклих безвісти.

В Україну повернули ще 1200 тіл загиблих / 4 Фотографії

Окрему подяку Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими висловив Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння в організації заходів.

Також відзначено роботу Центрального управління ЦВС ГШ ЗСУ та Об’єднаного центру забезпечення заходів ЦВС ЗСУ, які відповідають за транспортування тіл до спеціалізованих державних установ, а також за передачу загиблих представникам правоохоронної системи та судово-медичної експертизи.

Репатріаційна робота триває — держава продовжує повертати кожного, хто загинув за Україну.

Загалом за цей тиждень повернуто вже 4812 тіл загиблих.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як ідентифікують тіла загиблих в Україні.

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