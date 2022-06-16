Фінансова підтримка багатодітних сімей від UNICEF: другий етап програми Спільно з розширеними критеріями

У квітні стартувала програма фінансової допомоги від UNICEF Спільно. Її метою є підтримка багатодітних українських сімей під час війни. Тепер критерії для участі в програмі суттєво розширили.

Читай далі, хто зможе отримати додаткові виплати, як подати заявку та яка сума грошової допомоги.

Як розширились критерії відповідності

У другому етапі програми, який розпочався 15 червня, можуть взяти участь родини, які:

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мають трьох і більше дітей до 18 років; мають принаймні одну дитину з інвалідністю до 18 років.

Раніше ж подати заявку могли лише багатодітні сім’ї, які мають принаймні одну дитину до двох років, а також ті, хто виховує двох і більше дітей, серед яких принаймні одна дитина з інвалідністю.

Отримати грошову допомогу можна незалежно від статусу ВПО та в будь-якому регіоні України. Проте за правилами програми, родина не повинна була мати виплати від UNICEF чи іншої міжнародної гуманітарної організації після 24 лютого.

Як зареєструватись на програму

Зайти на сайт UNICEF. Заповнити форму. Отримати СМС із підтвердженням проходження першого етапу перевірки на номер, вказаний у заявці. Цей процес триває до двох тижнів. Отримати кошти на вказаний у заявці банківський рахунок. Після грошового переказу надходить СМС з номера 4224 для підтвердження отримання платежу.

Якщо ти не можеш зареєструватися самостійно й перебуваєш у Житомирській, Київській або Кіровоградській областях, то звернись до відділу соціального захисту населення у твоїй громаді чи районі. Там тобі допоможуть оформити грошову допомогу.

Не подавай заявки кілька разів, адже це затримує процес перевірки аплікантів на відповідність критеріям програми.

Читати на тему Грошова допомога від ADRA Ukraine: хто та як може отримати виплати Розповідаємо про нову грошову допомогу для українців та хто її може отримати.

Сума грошової допомоги

UNICEF надає багатодітним сім’ям одноразову фінансову допомогу за три місяці, яка становить 2220 грн на кожного члена родини, але не більш як на п’ятьох осіб.

Зверни увагу, що ідентифікаційний код і номер рахунку у форматі IBAN має належати тій людині, яка вказана у заявці як отримувач коштів.

Розрахування допомоги здійснюється за формулою: кількість членів родини х на 2220 грн х 3 місяці.

Наприклад: 2220 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 300 грн

Якщо в тебе є запитання щодо програми Спільно, ти можеш подзвонити на безкоштовну гарячу лінію 0 800 600 017 (працює щодня з 8:00 до 22:00).

Раніше ми розповідали, як отримати допомогу від ООН українським переселенцям.

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