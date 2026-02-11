Гороскоп на 12 лютого 2026: мудрість важливіша за перфекціонізм, відкривай нові простори

- Рак: амбіції і віра в себе зростають, інвестуй у себе і майбутнє відповість.
- Скорпіон: інтуїція плюс план роблять тебе непереможним — спостерігай і дій сміливо.
- Водолій: рухайся через досвід і цікавість, відпусти міф про досконалість і будь креативним.
Гороскоп на 12 лютого 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 12 лютого 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 12 лютого 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Близнята, навіть коли уваги трохи менше, ти все одно випромінюєш магнетизм. Твої ідеї та розвиток надихають більше людей, ніж ти думаєш.
Гороскоп на 12 лютого 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Рак, у тебе починається сильний період амбіцій і віри в себе. Уяви, що твоя мрія може з’явитися швидше, ніж ти очікуєш. Ти перебудовуєш життя, щоб прийняти її повністю.
Це не жертва — це свідомий вибір інвестувати в себе. В цей день визнач, у що готовий вкладати час і сили, щоб всесвіт відповів тобі на півдорозі.
Гороскоп 12 лютого 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп 12 лютого 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діво, настав час переосмислити життя з мудрістю, а не перфекціонізмом. Нові середовища, свіжі погляди та несподівані запрошення відкривають двері до наступного розділу.
Довіряй собі — ти відчуваєш, що правильно. Сьогодні ступай у нове з відкритим серцем і активуй свою потужну нову історію.
Гороскоп 12 лютого 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп 12 лютого 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп 12 лютого 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп 12 лютого 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Козороже, ти з гідністю і мудрістю відкидаєш застарілі амбіції. Деякі мрії колись служили тобі добре, але тепер ти їх переросла.
Сьогодні ти вдосконалюєш своє бачення, орієнтуючись на те, ким ти є зараз, а не ким був раніше. Самосвідомість допомагає не гнатися за ілюзіями, а узгоджувати цілі з автентичністю, сталим розвитком і справжнім задоволенням.
Гороскоп 12 лютого 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп 12 лютого 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
Джерело: Yourtango.
