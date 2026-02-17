Гороскоп на 18 лютого 2026: досліджуй нове і дозволь цікавості вести тебе

Овне, уяви, що життя — це сцена, а ти завжди під прожекторами. Але цей сезон м’яко просить зробити крок за куліси й побути наодинці з собою. Тобі не обов’язково постійно діяти — справжня сила зараз у паузі, відпочинку й чесних роздумах.

18 лютого може стати моментом видиху: помрій, запиши думки, відпусти те, що вже не твоє. Ти змінюєшся — і не все зі старого має йти з тобою далі.