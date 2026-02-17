Гороскоп на 18 лютого 2026: досліджуй нове і дозволь цікавості вести тебе

- Телець: мрій масштабніше разом із правильними людьми
- Близнята: роздумуй про успіх від серця, можливості прийдуть легко.
- Водолій: цінуй свої таланти й винагороду, це притягує справжнє.
Гороскоп на 18 лютого 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 18 лютого 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Близнята, ніби м’яке світло спрямовується просто на твої амбіції — і ти починаєш замислюватися, що таке успіх саме для тебе зараз, а не кілька років тому.
18 лютого добре не тиснути на себе, а мріяти з натхненням і турботою до себе. Коли твої цілі справді відгукуються в серці, можливості починають складатися майже магічно.
Гороскоп на 18 лютого 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Гороскоп 18 лютого 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп 18 лютого 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діво, у стосунках з’являється більше м’якості й інтуїції. Замість того щоб усе аналізувати, спробуй просто бути відкритою і дозволити людям показати себе такими, якими вони є.
18 лютого не поспішай нічого вирішувати — нехай зв’язки розвиваються природно. Взаєморозуміння може з’явитися швидше й легше, ніж ти очікуєш.
Гороскоп 18 лютого 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп 18 лютого 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Скорпіоне, радість і творчість знову стають ближчими. Пам’ятай: задоволення не потрібно заслужити — його потрібно дозволити собі відчути.
Гороскоп 18 лютого 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп 18 лютого 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Гороскоп 18 лютого 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп 18 лютого 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
Редакція Вікон акцентує увагу на тому, що поданий матеріал не слід трактувати як рекомендацію до дій чи безумовну правду. Астрологія, ворожіння, екстрасенсорика, тарологія, мольфарство, феншуй і нумерологія не відносяться до академічних дисциплін, а їхні положення та твердження неможливо перевірити або підтвердити науковими підходами.
Джерело: Yourtango.
