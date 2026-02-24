Гороскоп на 25 лютого 2026: старі емоційні й фінансові питання повертаються

- Близнята: кар’єра й публічний образ трохи заплутані, переглянь плани й стратегію.
Гороскоп на 25 лютого 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)
Гороскоп на 25 лютого 2026: Телець (21 квітня – 21 травня)
Гороскоп на 25 лютого 2026: Близнята (22 травня – 21 червня)
Гороскоп на 25 лютого 2026: Рак (22 червня – 22 липня)
Раку, у середу твої переконання та погляди можуть змінитися. Те, що раніше здавалося ідеальним, може розчарувати, а внутрішній поклик може повернути тебе до духовного чи навчального шляху, який ти залишив.
Плани подорожей, контракти чи навчальні питання потребують особливої уважності. Цей день допомагає розширити світогляд, але важливо залишатися реалістом і не прикрашати те, що не є справжнім.
Гороскоп 25 лютого 2026: Лев (23 липня – 23 серпня)
Гороскоп 25 лютого 2026: Діва (24 серпня – 23 вересня)
Діво, твої глибокі стосунки виходять на перший план. Можливі непорозуміння з партнером, колишнім або потенційним коханцем, і настав час нарешті висловити те, що довго трималося всередині.
Ти можеш переглянути минулі взаємини й помітити повторювані шаблони, які готовий змінити. Слухай уважно, уточнюй очікування і говори прямо, не чекаючи, що хтось сам зрозуміє твої думки.
Гороскоп 25 лютого 2026: Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Гороскоп 25 лютого 2026: Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Гороскоп 25 лютого 2026: Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Гороскоп 25 лютого 2026: Козоріг (22 грудня – 20 січня)
Козороже, 25 лютого твої слова мають особливу вагу, але їх легко можна неправильно зрозуміти. Повідомлення можуть перекручуватися, а наміри губитися, тому краще робити паузу і добре обдумувати відповіді, перш ніж надсилати їх.
Також у цей день можлива відновлена комунікація з братом, сусідом або кимось із місцевої спільноти. Це час замислитися над тим, як ти висловлюєш себе, а не діяти імпульсивно.
Гороскоп 25 лютого 2026: Водолій (21 січня – 19 лютого)
Гороскоп 25 лютого 2026: Риби (20 лютого – 20 березня)
