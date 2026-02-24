Гороскоп на 25 лютого 2026: старі емоційні й фінансові питання повертаються

День дає шанс переосмислити, що тебе виснажує, а що дає сили, очистити стосунки, зрозуміти цінність власного часу і талантів, а також відновити контакт із творчим чи духовним Я.

Тобто енергія спрямована на розуміння себе, внутрішню ясність і тонку роботу з емоціями та зв’язками.

Люди можуть відчути підвищену емоційну сприйнятливість: сни стають яскравішими, минуле нагадує про себе, а дрібні непорозуміння у спілкуванні можуть легко емоційно зачепити.

Це день, коли краще не поспішати з рішеннями, особливо фінансовими, романтичними чи пов’язаними з іміджем.