Ми досі не дозволяємо Зеленському захищати свою країну. Крістоф Гойсґен про удари по Росії й необхідні рішення

Німецький дипломат і голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен заявив, за міжнародним правом Україна може завдавати ударів по військових цілях у Росії відповідно до своєї оборонної стратегії.

Він розкритикував затримку допомоги Україні, і закликав до активної підтримки України у праві на самозахист та розгляду її як потенційного члена НАТО. DW провело інтерв’ю з дипломатом. Ми ділимося ключовими тезами.

Бити по Росії — законно з погляду міжнародного права

Німеччина та США дійшли згоди у наданні Україні ракет дальнього радіуса дії. Крістоф Гойсґен вважає, що їх можна використовувати для ударів по Росії:

Усе, що ми робимо, робимо на основі міжнародного права. А там чітко прописано, що доки Україна завдає ударів по військових об’єктах Росії, будучи жертвою агресії з її боку, — це абсолютно законно.

— Чому ми продовжуємо стримувати Зеленського від того, щоб обороняти свою країну? — Підсумував дипломат.

Путін насміхається над нами

Крістоф Гойсґен пригадав звірячий удар Росії по Охматдиту, і додав, що Путін зробив це напередодні саміту НАТО.

Це ще одне послання Вашингтону. Я думаю, він наче насміхається з нас, що ми досі не дозволяємо Зеленському захищати свою країну так, як він має це робити.

Гойсґен каже, Україні варто дозволити знищувати установки, які запускають дрони у Росії, аеродроми, з яких бомбардують міста. З боку міжнародного права таких обмежень немає, лише від Німеччини та США.

Можливі сценарії завершення війни за перемоги Трампа

На запитання, чи може війна в Україні за перемоги Трампа на виборах у США закінчитися територіальними поступками Росії, Гойсґен відповів так:

— Ніхто не може вирішити за українців, чи віддавати їм територію. Це не рішення президента США. Американці гарантували підтримку національного суверенітету та цілісності України, коли вона відмовилася від ядерної зброї у 1994 році.

Він додав, що рішення про українські території мають ухвалювати лише українці. А єдиною гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО.

Щодо можливого президентства Трампа голова Мюнхенської конференції з безпеки припущень не робить, адже Трамп схильний до різкої зміни своїх стратегій та дій.

Про готовність Європи до будь-яких дій

Крістоф Гойсґен наголосив, що Європі слід краще готуватися до будь-яких сценаріїв, мати й розвивати власний військовий потенціал, не залежати від США.

Канцлерка Меркель ще у 2017 році говорила, що ми маємо бути готовими до ситуації, коли США вирішить не втручатися, і наша безпека опиниться під загрозою.

Нині європейці стають більше витрачати на власну оборону.

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