Мы все еще не позволяем Зеленскому защищать свою страну. Кристоф Хойсген об ударах по России и нужных решениях

Немецкий дипломат и глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что по международному праву Украина может наносить удары по военным целям в России в соответствии со своей оборонной стратегией.

Он раскритиковал задержку помощи Украине и призвал к активной поддержке Украины в праве на самозащиту и рассмотрение ее как потенциального члена НАТО. DW провело интервью с дипломатом. Мы делимся ключевыми тезисами.

Бить по России — законно с точки зрения международного права

Германия и США пришли к согласию в предоставлении Украине ракет дальнего радиуса действия. Кристоф Хойсген считает, что их можно использовать для ударов по России:

Все, что мы делаем, делаем на основе международного права. А там четко прописано, что пока Украина наносит удары по военным объектам России, являясь жертвой агрессии с ее стороны, — это абсолютно законно.

— Почему мы продолжаем сдерживать Зеленского от того, чтобы защищать свою страну? — Подытожил дипломат.

Путин насмехается над нами

Кристоф Хойсген вспомнил зверский удар России по Охматдету, и добавил, что Путин сделал это накануне саммита НАТО.

Это еще одно послание Вашингтону. Я думаю, он словно насмехается над нами, что мы до сих пор не позволяем Зеленскому защищать свою страну так, как он должен это делать.

Хойсген говорит, Украине нужно разрешить уничтожать установки, запускающие дроны в России, аэродромы, с которых бомбят города. Со стороны международного права таких ограничений нет, только от Германии и США.

Возможные сценарии завершения войны при условии победы Трампа

На вопрос, может ли война в Украине при условии победы Трампа на выборах в США закончиться территориальными уступками России, Хойсген ответил так:

— Никто не может решить за украинцев, отдавать ли им территорию. Это не решение президента США. Американцы гарантировали поддержку национального суверенитета и целостности Украины, когда она отказалась от ядерного оружия в 1994 году.

Он добавил, что решение об украинских территориях должны принимать только украинцы. А единственной гарантией безопасности для Украины есть полноправное членство в НАТО.

О возможном президентстве Трампа глава Мюнхенской конференции по безопасности предположений не делает, ведь Трамп склонен к резкому изменению своих стратегий и действий.

О готовности Европы к любым действиям

Кристоф Хойсген подчеркнул, что Европе следует лучше готовиться к любым сценариям, иметь и развивать собственный военный потенциал, не зависеть от США.

Канцлер Меркель еще в 2017 году говорила, что мы должны быть готовы к ситуации, когда США решит не вмешиваться, и наша безопасность окажется под угрозой.

Сейчас европейцы начинают больше тратить на свою оборону.

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