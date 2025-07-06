Спершу ставилися, як до дитини: історія захисниці, яка подалася у військо в 18 років

Юнга у свої 18 років долучилася до війська. Як сприйняли її побратими і чи тернистим був бойовий шлях? У бригаді Рубіж поділилися історією операторки FPV, яка з командою хлопців “кошмарить” росіян.

У 18 пішла нищити росіян: історія Юнги

Дівчина розповідає, її підліткові роки припали на початок повномасштабної війни. Тоді вона подумала, що не хоче сидіти вдома і чекати, доки до неї додому прилетить. У службі цінує кілька хвилин на самоті ввечері, коли розслаблено чекає на “жирну” російську ціль.

Каже, найбільше запам’ятовуються обличчя росіян, в яких вона влучає. Дівчина ділиться, однією з найбільш дискомфортних речей на бойових виїздах, це можливість помитися.

Юнга показує, попри те, що вона щодня нищить росіян, завжди робить собі манікюр. Жартує, це плюс 100 до швидкості копання окопів. Дівчина розповідає про свій шлях у війську — спершу ставилися, як до дитини.

Звісно, ніхто не очікував нічого серйозного. Але після бойових виходів, після того, як показала роботу, ставлення стало, як до повноцінного члена екіпажу.

Та стаються і неприємні речі. Юнга каже, одного разу біля магазину, в її сторону інший військовий став казати неприємні речі, мовляв, “де таких беруть в армію, чому і навіщо?” Але побратими доволі швидко пояснили, в чому справа.

Коли перебуває на позиціях, жодних претензій до себе не чує. Тож такі “патріоти” її дуже дивують.

Якісь претензії я чую тільки від людей, які перебувають десь у спокійних місцях, і не мають нічого спільного з бойовими діями.

На питання, чи залицяються до неї у війську, вона ділиться, що це радше схоже на жарти, які їй вчасно вдається зупинити. Інколи різка відповідь відразу припиняє будь-які наміри.

— У мене не було моментів, коли б я сильно шкодувала, що долучилася до війська. Але, звісно, як і в кожного, коли ти дуже втомлений і погано спиш, щось не виходить, і я починаю психувати. Але таке буває в кожного, це цілком нормально, — ділиться Юнга.

Військо зробило її більш дисциплінованою, навчило якісно виконувати свою роботу. Додає, зовсім не шкодує, що свої найкращі роки і молодість проводить у такому місці і в такий час.

Найскладніше — те, що не бачишся з родиною, близькими. Вони не в захваті від мого рішення, бо дуже піклуються про мене і переживають. Але ставляться до всього з розумінням.

Юнга вже давно була самостійною, ще до повноліття мала свій дохід, цілком не залежала від батьків. Після закінчення повномасштабної війни Юнга хоче лишитися у війську, щоб розвиватися в цьому напрямку. Нині вона продовжила свій контракт.

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