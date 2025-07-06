Історії Розповіді

Спершу ставилися, як до дитини: історія захисниці, яка подалася у військо в 18 років

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Липня 2025, 10:45
юнга

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