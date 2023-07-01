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Андрей Стрихарский посетил Херсон и передал жителям помощь от Черкасской области

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 июля 2023, 18:46
Андрій Стріхарський

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