Андрей Стрихарский посетил Херсон и передал жителям помощь от Черкасской области

Народный депутат Андрей Стрихарский посетил Херсон и передал жителям города и области гуманитарную помощь от Черкасской области.

Об этом Андрей Стрихарский сообщил на странице в Facebook.

Помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС нардеп привез вместе с коллегами — народным депутатом Александром Завитневичем и секретарем Черкасской областной организации политпартии Слуга Народа Алексеем Печниковым.

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Они посетили Херсон и Камышан, увидели разрушенные здания от попаданий снарядов, затопленные дома и уничтоженную природу после катастрофы, ставшей настоящим экоцидом для региона.

По последним оценкам, из-за теракта на Каховской ГЭС погибли 18 человек, более 30 человек пропали без вести. Люди потеряли имущество, около 880 тысяч человек потеряли доступ к централизованному водоснабжению. Последствия для экосистемы ужасающие.

Кроме того, на пустыню превращаются национальные парки Великий Луг и Каменская Сечь. Для восстановления этих территорий до природного состояния уходят десятилетия. Уже сейчас подрыв ГЭС нанес этим паркам ущерб в миллиарды долларов.

Андрей Стрихарский отметил, что из Черкасской области доставили продукты, лекарства и предметы первой необходимости, поддержали жителей и рассказали о дальнейших шагах власти по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

— С начала войны Херсонщина постоянно в заголовках новостей. Этот город не зря называют “несокрушимым”. На долю его жителей выпали тяжелые испытания оккупацией, непрерывными обстрелами, а теперь и террористическим актом — подрывом Каховской ГЭС. Оккупанты тщетно пытаются запугать наших людей. Они устойчивы и мужественные, но сейчас нуждающиеся в нашей помощи, и поэтому мы здесь, — подчеркнул Андрей Стрихарский.

Стрихарский с коллегами также расспросили о потребностях людей, посмотрели текущее состояние восстановления коммунальной инфраструктуры и ход ликвидации последствий подтоплений, привезли более двух тонн муки, 10 000 упаковок лекарств, 15 000 инсулиновых шприцев, 500 фильтров для воды, а также сварки. кофе, предметы гигиены, крупы, супы быстрого приготовления и т.п.

— Где бы ни были наши люди, они должны чувствовать поддержку. Ликвидация последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС — это огромный комплекс задач перед государством и соответствующими службами, включающий инфраструктурные, экологические, гуманитарные вопросы. Мы видим, как люди со всей страны бросились на помощь, когда произошла эта ужасная катастрофа. Это проявление нашего единства и солидарности украинского народа. Вместе мы сделаем все, чтобы как можно быстрее преодолеть ее последствия, — добавил Андрей Стрихарский и поблагодарил всех, кто приобщился к помощи.

Напомним, ранее Андрей Стрихарский заявлял, что послевоенное восстановление страны должно обязательно учитывать принципы безбарьерности — от удобных условий бытовой жизни для всех категорий граждан до беспрепятственного получения услуг, образования и работы.

Также сообщалось, что Андрей Стрихарский обсудил с министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Русланом Стрельцем решение проблемы реки Рось, находящейся на грани экологической катастрофы.

Кроме того, Андрей Стрихарский представил проект по обеспечению внутренне перемещенных лиц в Черкасской области новым жильем.

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