Андрей Стрихарский рассказал о проекте обеспечения жильем переселенцев в Черкасской области

Народный депутат Андрей Стрихарский презентовал проект по обеспечению внутренне перемещенных лиц в Черкасской области новым жильем. Об этом Андрей Стрихарский сообщил в Facebook.

Подробнее о проекте

По его словам, концепция проекта построена на идее реконструкции старого городского отеля в многоквартирный жилой дом. Этот кейс может стать частью программы помощи ВПЛ в других общинах страны, которые предоставили приют украинцам, потерявшим жилье в результате вооруженной агрессии РФ.

Визуально-техническое обследование показало, что здание пригодно для эксплуатации после проведения определенных ремонтных работ. Реконструкция помещения старой гостиницы позволит построить около 100 однокомнатных и двухкомнатных квартир.

За два месяца мы провели большую работу в законодательном направлении. Благодаря депутатскому корпусу и городскому голове подготовили решение, чтобы потом можно было передать жилье людям, которые оказались в трудном положении, в частную собственность.

Я благодарю городского голову Городища Владимира Мирошника и моих коллег — председателя партии Слуга народа Елену Шуляк, председателя фракции Слуга народа Давида Арахамию и председателя Черкасской областной организации партии Слуга народа Александра Завитневича — за содействие в решении этого вопроса, поддержку моей инициативы и обеспечение быстрой и качественной реконструкции будущих домов, — говорит Андрей Стрихарский.

Когда будут первые квартиры

Вместе с благотворительным фондом Злагода життя, зарегистрированным в Городище Черкасской области, проект планируется воплотить достаточно быстро, чтобы первые 20 владельцев получили ключи от новой жизни в ближайшее время.

Фонд Злагода життя с начала войны ведет активную работу на моем округе. Это и создание Городищенского гуманитарного хаба, оборудование для больниц, автомобили военным, помощь людям, потерявшим жилье, — рассказывает Стрихарский.

По его мнению, именно обеспечение жильем людей, которые в этом нуждаются, нужно решать безотлагательно, потому что граждане должны чувствовать заботу и защиту от государства, в каком бы уголке страны они не оказались.

Когда у тебя нет крыши над головой, это очень трудно. Поэтому такие проекты следует реализовывать не спустя годы, а когда в них есть острая необходимость. Мы должны делиться с людьми всем, что имеем сами, многим из них просто некуда возвращаться, и мы должны помогать им пережить это испытание, — резюмировал Андрей Стрихарский.

Ранее Андрей Стрихарский заявлял, что гуманитарный хаб в Городище Черкасской области — пример единения и помощи в трудные времена.

Также сообщалось, что Андрей Стрихарский посетил Германию и обсудил сотрудничество с политиками Баварии.

Ранее мы рассказывали, как переселенцы изменили жизнь украинских городов.

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