Андрій Стріхарський розповів про проект забезпечення житлом переселенців в Черкаській області

Народний депутат Андрій Стріхарський презентував проект з забезпечення внутрішньопереміщених осіб у Черкаській області новим житлом. Про це Андрій Стріхарський повідомив у Facebook.

Детальніше про проект

За його словами, концепція проекту побудована на ідеї реконструкції старого міського готелю у багатоквартирний житловий будинок. Цей кейс може стати частиною програми по допомозі ВПО в інших громадах країни, що надали прихисток українцям, які втратили житло внаслідок збройної агресії РФ.

Візуально-технічне обстеження показало, що будівля придатна для експлуатації після проведення певних ремонтних робіт. Реконструкція приміщення старого готелю дозволить побудувати близько 100 однокімнатних та двокімнатних квартир.

За два місяці ми провели велику роботу в законодавчому напрямку. Завдяки депутатському корпусу та міському голові підготували рішення, щоб потім можна було передати житло людям, які опинилися в скрутному становищі, у приватну власність.

Я дякую міському голові Городища Володимиру Мирошнику та моїм колегам — голові партії Слуга народу Олені Шуляк, голові фракції Слуга народу Давіду Арахамії та голові Черкаської обласної організації партії Слуга Народу Олександру Завітневичу за сприяння у розв’язанні цього питання, підтримки моєї ініціативи та забезпечення швидкої та якісної реконструкції майбутніх осель, — говорить Андрій Стріхарський.

Коли будуть перші квартири

Разом з благодійним фондом Злагода життя, що зареєстрований в Городище Черкаської області, проект планується втілити досить швидко, щоб перші 20 власників отримали ключі від нового життя найближчим часом.

Фонд Злагода життя з початку війни веде активну роботу на моєму окрузі. Це й створення Городищенського гуманітарного хабу, обладнання для лікарень, автомобілі військовим, допомога людям, що втратили житло, — розповідає Стріхарський.

На його думку, саме питання забезпечення житлом людей, які цього потребують, потрібно вирішувати невідкладно, тому що громадяни повинні відчувати турботу та захист від держави, в якому б куточку країни вони не опинились.

Коли у тебе немає даху над головою, це дуже важко. Тому такі проєкти слід реалізовувати не через роки, а тоді, коли в них є гостра потреба. Ми маємо ділитися з людьми всім, що маємо самі, багатьом з них просто нікуди повертатися, і ми повинні допомагати їм пережити це випробування, — резюмував Андрій Стріхарський.

Раніше Андрій Стріхарський заявляв, що гуманітарний хаб у Городищі Черкаської області — приклад єднання та допомоги у важкі часи.

Також повідомлялось, що Андрій Стріхарський відвідав Німеччину та обговорив співпрацю з політиками Баварії.

Раніше ми розповідали, як переселенці змінили життя українських міст.

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