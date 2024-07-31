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Для противодействия лудомании: App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино в Украине

Ирина Танасийчук, редактор сайта 31 июля 2024, 22:00
app store
Фото: Unsplash

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