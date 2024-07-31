Для противодействия лудомании: App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино в Украине

App Store заблокировал 50 приложений с нелегальными онлайн-казино по обращению Министерства цифровой трансформации. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он написал, что ранее по инициативе президента Зеленского по ограничению азартных игр Минцифра обратилась к корпорациям Apple и Google с соответствующей просьбой.

App Store заблокировал 50 незаконных онлайн-казино: что известно

31 июля министерство получило первые решения — в App Store заблокировано 50 приложений азартных игр. Также вместе с Apple настроили фаст-трек по блокировке. Кроме этого, ведутся переговоры с Google по аналогичному решению.

Все приложения, которые будет обнаруживать и передавать команда Минцифры, будут сразу блокироваться. Федоров также призвал сообщать о других доступных в онлайн-магазине приложениях азартных игр.

Для этого можно написать по почте hello@thedigital.gov.ua с темой письма Блокировка казино.

Напомним, что еще в апреле 2024 года Владимир Зеленский подписал указ о противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете.

Это решение касается запрета военнослужащим доступа к игорным заведениям и онлайн-казино. Предпосылкой стала информация о том, что в 2023 году украинцы тратили около 400 миллионов гривен ежедневно в онлайн-казино.

Это вызвало масштабные обсуждения последствий лудомании, особенно среди военных. Тогда же общественный активист и военнослужащий Павел Петриченко запустил петицию об ограничении работы онлайн-казино во время военного положения, которая набрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.

Также мы говорили, что Нацбанк запретил пользоваться кредитными средствами в азартных играх.

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